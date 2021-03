Lucifer, il finale è sempre più vicino: I messaggi nostalgici dello showrunner e del cast

News Serie TV

Gli attori e gli autori della serie si sono riuniti per la lettura del copione dell'ultimo episodio: c'è tanta emozione nell'aria.

Appare ormai chiaro che, mentre i fan di Lucifer sono ancora in attesa della seconda parte della stagione 5 su Netflix, a Los Angeles attori e autori si apprestano a concludere la loro esperienza nella serie. A breve, infatti, verrà girato l'ultimissimo episodio, come si capisce dall'ultimo tweet del co-showrunner Joe Henderson e da diversi messaggi di apprezzamento e gratitudine che gli attori si sono scambiati sui social.

Tutti insieme all'ultimo tavolo di lettura: L'emozione di Joe Henderson

In uno dei suoi ultimi tweet, Joe Henderson ha fatto sapere ai suoi follower di essersi riunito con gli attori e gli altri membri della produzione per l'ultima lettura del copione di Lucifer che, come sappiamo, si concluderà con una sesta stagione di 10 episodi. "Che emozioni. Amo questa famiglia incredibile. Siccome non posso postare una foto recente, per non fare spoiler, eccone una che immortala il primo tavolo di lettura, subito dopo l'episodio pilota. Ne abbiamo fatta di strada", ha scritto lo sceneggiatore pubblicando una foto di repertorio risalente, quindi, alla prima stagione della serie.

Just had the final table read of #Lucifer ever. All the emotions. Love this incredible family. Since I can’t share a picture of it for spoiler reasons, here is the first table read (after the pilot). We’ve come a long way... pic.twitter.com/Qw8quCJNT7 — Joe Henderson (@Henderson_Joe) March 15, 2021

Le reazioni dei membri del cast

Al tweet di Henderson l'interprete di Maze Lesley-Ann Brandt ha risposto postando le emoji di un cuore giallo e di una faccina con la lacrima. La stessa attrice, qualche settimana fa, aveva ringraziato la co-star Tom Ellis dopo aver girato la sua ultima scena con lui. "Grazie a te perché metti il cuore in tutte le cose che fai. È stato un grande viaggio e non vedo l'ora di scoprire cosa farai dopo", aveva risposto l'interprete del Diavolo. Anche D.B. Woodside, che interpreta Amenadiel, ha informato i fan di aver girato la sua ultima scena con "suo fratello" Lucifer e di non riuscire a smettere di piangere. "Sei un talento divino e un vero gentiluomo. Ti voglio bene, fratello", ha twittato a Ellis il quale ha ricambiato con parole gentili scrivendo a sua volta: "Ti voglio bene. So che sembra ridicolo a dirsi, ma ho amato ogni scena che abbiamo girato negli anni. Mi sono goduto ogni minuto. Grazie per essere una forza della natura e un ottimo amico. Sei il migliore".

I love you brother. That was ridiculously tough to get through but like every scene we have done over the years....I enjoyed every minute of it. Thank you for being such a force and such a friend...you are the real deal. ❤️😈 https://t.co/DPvzUuwloe — tom ellis (@tomellis17) March 12, 2021

❤️❤️❤️Thank you for pouring your heart into everything. It’s been a hell of a journey @LesleyAnnBrandt looking forward to seeing what happens next for you. Txxxxx😈❤️ https://t.co/ZNuTDwUs8b — tom ellis (@tomellis17) March 5, 2021

Probabilmente nei prossimi giorni leggeremo nuove manifestazioni d'affetto da parte dei fan e degli stessi membri del cast, visto l'amore che circonda la serie e i protagonisti. Se però volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi, date un'occhiata al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla seconda parte della stagione 5 di Lucifer.

Foto: Twitter Joe Henderson (@Henderson_Joe)