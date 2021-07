Lucifer 6: Le prime foto della stagione finale svelano un gradito ritorno

News Serie TV

L'ultimo capitolo della serie con Tom Ellis arriverà in streaming su Netflix il 10 settembre.

Dopo aver annunciato a sorpresa la data di uscita dell'ultima stagione di Lucifer (attesa in streaming già dal prossimo 10 settembre), Netflix ha svelato oggi anche le prime foto che offrono uno sguardo più approfondito sull'ultimo capitolo della serie soprannaturale con Tom Ellis e danno anche qualche interessante anticipazione. Salta all'occhio, in particolare, un'immagine che mostra il ritorno di un personaggio a cui i fan avevano dovuto dire addio nella stagione 5, vale a dire il detective Dan Espinoza (Kevin Alejandro): che ci fa accanto ad Amenadiel alle prese con il suo nuovo lavoro di poliziotto?

Lucifer 6: Le anticipazioni

La trama ufficiale della sesta stagione di Lucifer recita: "La stagione finale di Lucifer è arrivata. Questa volta per davvero. Il diavolo è diventato Dio... o quasi. Perché è così titubante? Cosa farà per salvare un mondo senza Dio che comincia a prendere una brutta piega? Unitevi a noi per salutare in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E non dimenticate i fazzoletti". Nelle prime immagini ritroviamo Chloe (Lauren German) in pericolo, Maze e Eve (Lesley-Ann Brandt e Inbar Lavi) più vicine che mai ed Ella (Aimee Garcia) che sembra diventare più intima con il nuovo detective Carol Corbett (Scott Porter).

Lucifer 6, è ufficiale: Torna anche Dan

Nell'immagine che vedete qui in basso, invece, si vedono Amenadiel (D.B. Woodside) - che a quanto pare ha messo in pratica l'intenzione di volersi unire alla LAPD manifestata alla fine della scorsa stagione - e il detective Espinoza. Come sappiamo, il personaggio di Kevin Alejandro ha trovato la morte nel corso della quinta stagione, coinvolto in uno dei piani malvagi del fratello cattivo di Lucifer Michael (la quinta stagione, lo ricordiamo, inizialmente era stata concepita per essere quella finale, prima che Netflix decidesse di rinnovare la serie per una sesta e "ultima ultima" stagione). Ma, ora lo sappiamo per certo, nella stagione finale tornerà anche Dan. Gli sceneggiatori e showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, d'altronde, avevano anticipato di aver escogitato un modo per far tornare Dan senza alterare completamente la storia.

"Hanno trovato un modo intelligente per riportarmi indietro - non il modo in cui le persone si aspetterebbero forse che tornasse - ma sono riuscito a essere lì per il finale. Ed è stato meraviglioso poter concludere un viaggio fino alla fine", aveva detto a TVLine Alejandro lo scorso maggio. “Non potevamo fare un'altra stagione senza di lui. Non volevamo. Quindi, sì, abbiamo trovato una storia per lui che amiamo", aveva aggiunto Modrovich senza svelare ulteriori dettagli. Forse Dan sarà una sorta di consulente celeste/mentore per Amenadiel? "È una di quelle volte in cui, mentre cerchi di risolvere un problema, trovi una soluzione che è molto più divertente e soddisfacente. Nel tentativo di trovare una via d'uscita, trovi qualcosa che non avresti mai fatto o a cui non avresti mai pensato prima", aveva spiegato cripticamente Modrovich.

Per tutte le altre notizie sull'ultima stagione, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Lucifer 6.