Lucifer 6: Il poster ufficiale della stagione finale ci riporta all'inferno

Il sesto e ultimo capitolo della serie soprannaturale arriva in streaming su Netflix il 10 settembre.

I fan di Lucifer si stanno preparando giorno dopo giorno, anticipazione dopo anticipazione e foto dopo foto a dire addio al loro beniamino, l'irriverente diavolo interpretato da Tom Ellis. In attesa dell'ultimo capitolo, atteso su Netflix il prossimo 10 settembre, TVLine ha anticipato in esclusiva il poster ufficiale della sesta e ultima stagione che ci avvisa che "tutte le cose cattive devono finire" e mostra il protagonista di nuovo circondato dalle fiamme su un'elegante poltrona (o è un trono?) insieme ai compagni di viaggio che sono stati al suo fianco nel corso di sei stagioni.

Lucifer 6: Prepariamoci per l'ultima stagione

Salvata da Netflix dopo la cancellazione da parte di FOX, Lucifer ha avuto una nuova vita sul servizio di video in streaming. Diventata enormemente popolare, la serie si è guadagnata un ordine per altre due stagioni, poi diventate 3 con l'aggiunta last minute della sesta, inizialmente non prevista. I co-showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno così stralciato il finale che avevano in mente per creare un'ultima grandiosa stagione di 10 episodi che fosse una vera e propria "lettera d'amore ai fan". "C'è una storia che non sapevamo di dover raccontare fino a quando non siamo arrivati ​​al finale e della quinta stagione. E una volta che siamo arrivati a quel punto, ci siamo resi conto che c'era materiale per un'intera stagione degna essere sviscerata e di di cui siamo entusiasti", aveva detto Henderson a TVLine.

Lucifer: Cosa aspettarsi dai nuovi episodi?

"Questo è tutto. La stagione finale di Lucifer, per davvero questa volta", recita la sinossi ufficiale diffusa da Netflix. "Il diavolo in persona è diventato Dio… quasi. Perché esita? E mentre il mondo inizia a disfarsi senza un Dio, cosa farà per risolvere le cose? Unitevi a noi per salutare in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E preparate i fazzoletti". Nel poster che vedete sopra ritroviamo i veterani della serie Kevin Alejandro (sì, proprio Dan che come anticipato tornerà in qualche modo nonostante il suo personaggio sia morto nella quinta stagione), Lesley-Ann Brandt, Lauren German, Tom Ellis, Rachael Harris, D.B. Woodside e Aimee Garcia. L'ultima volta avevamo lasciato Lucifer ereditare addirittura il ruolo di Dio da suo padre, anche se per farlo era dovuto andare in paradiso e salvare Chloe. Ma il Diavolo è davvero pronto per un compito così importante? "Cosa succede quando dai a un bambino il suo giocattolo?" ha scherzato la co-showrunner Modrovich. “Ad esempio, cosa succede quando Lucifer si impossessa di qualcosa che in fondo voleva? È sempre il peggior nemico di se stesso, quindi non sarà facile. Mettiamola così", ha anticipato la sceneggiatrice.