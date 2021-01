Lucifer 6: Gli sceneggiatori dicono addio a un personaggio? L'anticipazione che preoccupa i fan

News Serie TV

Gli autori della serie in streaming su Netflix svelano il criptico titolo del penultimo episodio della sesta stagione: cosa dobbiamo aspettarci?

Non è una cosa nuova. All'account Twitter degli sceneggiatori di Lucifer piace tenere sulle spine i fan e dare sempre nuovi indizi e anticipazioni sui prossimi episodi della serie che si concluderà con la sesta stagione su Netflix. Sebbene gli appassionati siano ancora in attesa della seconda parte della quinta stagione che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi (ma per la quale non è stata ancora resa nota una data), sono stati già svelati i titoli di diversi episodi della stagione conclusiva. Uno degli ultimi, precisamente quello del penultimo episodio della serie, ha però messo in allarme i fan. Il motivo? Pare che qualcuno dirà per sempre "addio" alla serie.

"Addio, Lucifer", il titolo dell'episodio che lascia di stucco i fan

"Chi dirà addio nel penultimo episodio di Lucifer? Avrete 17 episodi per scoprirlo", hanno scritto su Twitter gli sceneggiatori pubblicando il frontespizio del nono episodio della sesta stagione intitolato, appunto, "Goodbye, Lucifer". "State certi che Chris vi farà emozionare. Ma non temete, ci tiene a farvi sapere che baderà ai vostri cuori. Siete in mani sicure", hanno precisato riferendosi a Chris Rafferty che ha scritto l'episodio in questione. Dobbiamo preoccuparci? È Lucifer che dirà per sempre addio a qualcuno o è un altro personaggio che abbandonerà il protagonista? I fan sono in apprensione, soprattutto perché sappiamo che uno degli episodi precedenti, precisamente il quinto della stessa stagione, si intitola "The Murder of Lucifer Morningstar" (L'assassinio di Lucifer Morningstar). Lucifer dunque morirà o, più probabilmente, fingerà di essere morto per qualche motivo in particolare?

After these 6 years, I’m deeply honored to have written #Lucifer's penultimate episode. And deeply satisfied THIS is the script I get to say goodbye to these characters with.



To those panicking: You have NO idea what this title means. Don't assume ANYTHING 😉 Also… trust us 😘 https://t.co/YWSzQjO2pt — Chris Rafferty (@Chris_Rafferty) January 16, 2021

Le rassicurazioni dello sceneggiatore di Lucifer

Al tweet ha risposto poi lo stesso sceneggiatore che ha scritto: "Dopo questi sei anni, sono profondamente onorato di aver scritto il penultimo episodio di Lucifer. E sono molto soddisfatto di questa sceneggiatura con cui ho salutato i personaggi. Per quelli che stanno andando nel panico: non avete idea di cosa significhi questo titolo. Non date per scontato nulla...anzi, fidatevi di noi". Probabilmente, quindi, fa tutto parte di un grande piano degli autori che stanno cercando di confezionare una sesta stagione memorabile. Dobbiamo davvero fidarci del Diavolo? Staremo a vedere.

