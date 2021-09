Lucifer 6: Dov'era Trixie nella scena finale? Lo showrunner chiarisce il mistero

News Serie TV

Molti fan della serie Netflix, appena terminata dopo sei stagioni, si sono chiesti dove fosse la figlia di Chloe nei momenti finali dell'ultimo episodio: abbiamo una risposta.

Lucifer si è conclusa venerdì scorso, dopo un viaggio lungo sei stagioni, quando gli ultimi 10 episodi sono stati rilasciati su Netflix. Naturalmente i fan della serie si sono gettati a capofitto nella visione (facendo balzare il titolo al primo posto della Top 10 di Netflix di decine di Paesi in tutto il mondo) per scoprire l'epilogo della storia del Diavolo/detective interpretato da Tom Ellis. Chi ha visto il finale, tuttavia, si è posto più di una domanda a cui, pian piano, i co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson stanno rispondendo. Una, in particolare, ha fatto arrovellare i fan: dov'era Trixie (Scarlett Estevez), l'adorabile figlia di Chloe (Lauren German) e Dan (Kevin Alejandro) nelle importanti scene finali della serie? Se avete letto fin qui vuol dire che avrete già visto l'ultimo episodio ma, in caso contrario, vi suggeriamo di non proseguire con la lettura per non incorrere in spoiler.

Lucifer: Come è finita la serie

Il lungo viaggio di Lucifer si è concluso quando il Diavolo ha capito che il suo destino era tornare all'inferno e aiutare i dannati a fare i conti con le loro colpe in modo che potrssero redimersi. Prima, però, ha conosciuto la figlia sua e di Chloe, Rory (Brianna Hildebrand) arrivata dal futuro. Tornato all'inferno, Lucifer è diventato così una sorta di analista e Chloe, dopo una lunga vita trascorsa lontano dal suo amato sulla Terra, alla sua morte lo ha raggiunto. Naturalmente le ultime scene di Lucifer sono ambientate nel futuro quando, dopo diversi decenni sulla Terra, una Chloe ormai anziana (interpretata da Jean Carol) si spegne circondata dall'affetto della figlia Rory per poi ricongiungersi al suo grande amore e stare con lui per l'eternità.

Dov'era Trixie negli ultimi istanti di vita di Chloe? Mistero risolto

Ma dov'era l'altra figlia di Chloe, Trixie, durante i suoi ultimi momenti? Perché solo Rory era al capezzale della madre? Alcuni fan di lunga data hanno scherzato sui social ipotizzando che la giovane genietta, che in quel momento avrebbe ormai avuto quasi 60 anni, poteva essere diventata la presidente di Marte. Ma in realtà Trixie in quei momenti era vicino a sua madre. Il co-showrunner di Lucifer Joe Henderson, infatti, ha spiegato a TVLine che, nell'immaginario degli sceneggiatori, Trixie si trovava nella stanza accanto. “In realtà abbiamo anche girato una scena in cui Trixie e alcuni altri personaggi erano intorno a Chloe mentre stava morendo, ma alla fine è risultata più confusa che emotiva", ha svelato Henderson. Invece che concentrarsi sull'emozione di quel momento intimo tra Chloe e Rory, secondo lo showrunner, gli spettatori si sarebbero distratti. "Quindi per le persone che se lo chiedono - ha ribadito Henderson - Trixie adulta, Charlie e gli altri sono nella stanza accanto, perché Chloe ha chiesto un po' di privacy per parlare con Rory".