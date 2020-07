Lucifer 6: D.B. Woodside conferma che sarà presente nella sesta stagione

News Serie TV

L'interprete di Amenadiel ha annunciato che tornerà nell'ultima stagione e dirigerà anche un episodio della serie.

Si rinnova l'appuntamento con le belle notizie per i fan di Lucifer. Dopo la conferma del rinnovo della serie per una sesta e ultima stagione in seguito all'accordo raggiunto tra Tom Ellis e la produzione, anche D.B. Woodside - l'interprete di Amenadiel, il fratello del protagonista - conferma che tornerà nell'ultimo ciclo di episodi. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter rivelando che sarà anche regista di uno dei prossimi episodi.

Happy to announce that I will be returning to Lucifer for season 6. Additionally, I will be directing an episode for our final season. ❤️This is a beautiful cast. We stand by each other. We fight for one another.



So... let’s get to work. ✊🏾#AngelTrainingBegins@LuciferNetflix — DB Woodside (@dbwofficial) July 5, 2020

Presente fin dalla prima stagione con l'obiettivo di riportare il fratello minore Lucifer all'Inferno, il personaggio dell'angelo Amenadiel è parte integrante della serie. Naturalmente non si sa ancora molto sulla sesta stagione (ricordiamo che i primi otto episodi della quinta saranno disponibili su Netflix dal 21 agosto), ma il ritorno di Woodside garantisce che la storia di Amenadiel non finirà presto. "È un cast bellissimo. Ci siamo gli uni per gli altri e combattiamo gli uni per gli altri. Quindi mettiamoci al lavoro!", ha scritto l'attore su Twitter per dare la notizia. L'annuncio è stato accolto entusiasticamente non solo dai fan ma anche dai colleghi. Aimee Garcia ha twittato: "Sì, congratulazioni! Il nostro talentuoso angelo prenderà le redini" e lo stesso Tom Ellis è intervenuto dicendosi deliziato ed eccitato all'idea di lavorare nuovamente con Woodside sia davanti che dietro le telecamere.

Yes Brother...! Utterly delighted and excited to get back alongside you both in front of and behind the camera❤️#Lucifer ✊🏿✊🏼😈 https://t.co/F0S7qTng1h — tom ellis (@tomellis17) July 5, 2020

Lucifer: Chi altro tornerà nella sesta stagione?

Al momento gli unici due attori che hanno ufficialmente confermato la loro presenza in Lucifer 6 sono quindi Tom Ellis e D.B. Woodside. La risposta di Aimee Garcia fa però pensare che anche la sua Ella Lopez sarà nella stagione finale. Per quanto riguarda gli altri membri del cast, non è chiaro se tutti i personaggi sopravviveranno alla quinta stagione. La speranza dei fan, ovviamente, è poter dire addio degnamente a tutti. Ma potremo fare ipotesi più concrete soltanto dopo aver visto tutti gli episodi della quinta stagione.