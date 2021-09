Lucifer 6, addio al diavolo della tv: L'ultima stagione da oggi su Netflix

News Serie TV

Sono disponibili in streaming gli ultimi 10 episodi della serie soprannaturale di successo: ecco dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta.

È stato un viaggio lungo e travagliato dove non sono mancati i colpi di scena, anche produttivi (oltre al rinnovo last minute per una sesta stagione inizialmente non prevista, anche la pandemia che ha rallentato le riprese). Ma è arrivata la fine anche per Lucifer, la serie urban fantasy basata sull'omonimo personaggio del fumetto Sandman creato da Neil Gaiman. È disponibile su Netflix da oggi, 10 settembre, la stagione finale che si presenta come una vera e propria lettera d'amore ai fan che con la loro tenacia hanno fatto in modo non solo che la serie venisse salvata da Netflix dopo la cancellazione da parte di FOX ma anche che avesse ben 3 stagioni aggiuntive. Prepariamoci allora a dire addio al diabolico e irresistibile Signore degli Inferi interpretato da Tom Ellis ricordandoci come avevamo lasciato i protagonisti alla fine della scorsa stagione e cosa ci aspetta in questo ultimo, emotivo, ciclo di episodi.

Lucifer: Dove eravamo rimasti?

Alla fine della quinta stagione Lucifer, furioso nei confronti del suo fratello gemello Michael colpevole dell'omicidio del detective Dan Espinoza (Kevin Alejandro), si è preparato a combattere per diventare il nuovo Dio, dopo la "pensione" di suo padre (Dennis Haysbert). Insieme ad Amenadiel, Chloe, Eve, Maze e al suo esercito di demoni all'interno dell'imponente Los Angeles Memorial Coliseum ha combattuto contro tutti gli angeli e fratelli per impossessarsi della Lama di Azrael. Durante lo scontro Chloe (Lauren German) è stata fatalmente colpita e, per salvarla, Lucifer è volato in Paradiso, pur sapendo che questa azione avrebbe significato la sua fine (non poteva tornare nel regno da cui era stato bandito, senza conseguenze). Il Diavolo ha così dato l'anello dell'immortalità alla sua amata in modo che potesse tornare sulla Terra. Questo atto d'amore disinteressato lo ha però inaspettatamente salvato: non solo Lucifer ha salvato Chloe ma è anche tornato trionfalmente sulla Terra insieme a lei mentre tutti gli angeli lo hanno acclamato come il nuovo Dio.

Lucifer 6: Trailer ITA: Lucifer 6: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie - HD

Lucifer 6: Una stagione emotiva

Ma come se la caverà il Diavolo nel suo nuovo ruolo? "Cosa succede quando dai a un bambino il suo giocattolo?" aveva scherzato la co-showrunner Ildy Modrovich. “Ad esempio, cosa succede quando Lucifer si impossessa di qualcosa che in fondo voleva? È sempre il peggior nemico di se stesso, quindi non sarà facile. Mettiamola così", aveva anticipato la sceneggiatrice. Largo ai sentimenti: naturalmente non possiamo aspettarci che Chloe sia tornata sulla Terra senza conseguenze, mentre Amenadiel si unirà alla polizia di Los Angeles potendo contare su una guida molto particolare, il defunto detective Espinoza (gli sceneggiatori hanno escogitato un modo per far tornare Kevin Alejandro). Ma non è tutto. In questa ultima stagione si affronteranno temi importanti come la violenza e la brutalità della polizia e non mancherà l'azione. Questo ultimo ciclo, infatti, include l'episodio più costoso di sempre e anche un inedito episodio animato (il terzo) nel quale vedremo le versioni cartoon di Chloe e Lucifer.