Lucifer 5: Le anticipazioni del trailer non rovineranno la visione, parola dello showrunner

Joe Henderson ha spiegato perché Netflix ha deciso di rivelare subito uno dei colpi di scena della quinta stagione e ha assicurato: "Ci saranno altre grandi sorprese".

Se siete tra i molti fan di Lucifer che si sono lamentati per l'eccessiva presenza di spoiler nel trailer ufficiale della prima parte della quinta stagione diffuso da Netflix, per voi arrivano buone notizie e rassicurazioni. Pare proprio che le anticipazioni svelate dal trailer (la più importante delle quali è l'arrivo del gemello cattivo di Lucifer chiamato Michael), infatti, saranno piuttosto irrilevanti rispetto agli altri colpi di scena che riserveranno gli otto episodi in uscita venerdì 21 agosto. Lo rivela a TVLine il co-showrunner della serie Joe Henderson spiegando,inoltre, che dietro questa scelta ci sarebbe una precisa strategia.

Lucifer 5: Michael è solo la punta dell'iceberg

Henderson ha rassicurato i fan dicendo che ad attenderli ci saranno altre sorprendenti rivelazioni, anche più sconvolgenti di quella che riguarda l'arrivo di Michael. "Siamo stati incerti sull'argomento, ma c'è una ragione per cui abbiamo deciso di svelare quel grande spoiler nel trailer" (che vedete in basso) ha detto Henderson. "Ed è perché c'è molto di più in questa stagione". Quindi niente paura: l'arrivo di Michael è sicuramente un dettaglio importante della quinta stagione ma non è niente in confronto a ciò che gli spettatori vedranno. "Una volta che i fan vedranno gli episodi, capiranno che anche se sembra che abbiamo spoilerato molto, in realtà non lo abbiamo fatto così tanto", la rassicurazione del co-showrunner.

Perché un trailer così ricco di spoiler

Dietro la decisione di regalare un'anticipazione così importante ai fan ci sarebbe anche la modalità di rilascio degli episodi che su Netflix vengono resi disponibili tutti insieme lasciando agli spettatori la decisione di fare un'abbuffata di episodi o di godersi l'esperienza guardandoli più lentamente. "Con il modo in cui guardi lo streaming, è difficile condividere un'esperienza, perché qualcuno è all'episodio 5, qualcuno all'episodio 8", ha spiegato Henderson. Quindi l'obiettivo era quello di far arrovellare i fan tutti insieme su quello che sembra essere una grande svolta nella trama. "Volevamo offrire ai fan un'esperienza condivisa di reazione a quello spoiler", ha continuato. "È stata un'esperienza fantastica per tutti i fan da provare insieme", prima di tuffarsi nell visione della stagione vera e propria.

Non resta che pazientare ancora per soli tre giorni, dunque, prima di vedere i nuovi episodi di Lucifer e rimanere sorpresi con nuove sconcertanti rivelazioni. Ma, ovviamente, l'attenzione verso gli spoiler non è mai troppa.