Lucifer 5: La showrunner rivela un'entusiasmante novità della quinta stagione

La quinta stagione di Lucifer è sicuramente tra i titoli più attesi in streaming su Netflix. Purtroppo non si conosce ancora una data di uscita della prima parte, i primi otto episodi, sulla piattaforma. Ogni giorno, tuttavia, i moltissimi fan della serie chiedono anticipazioni e notizie a tutti coloro che sono coinvolti nella produzione e, ovviamente, a Netflix stessa. L'ultima rivelazione riguardante i nuovi episodi della serie l'ha fatta la co-showrunner Idly Modrovich che su Twitter ha reso nota una notizia che sicuramente piacerà molto agli appassionati: gli episodi della quinta stagione di Lucifer saranno più lunghi!

All'ennesima domanda di un fan che chiedeva qualche anticipazione su Lucifer 5, Modrovich ha risposto: "Sono tenuta a rispettare la segretezza. Quasi... visto che posso dirvi che tutti gli episodi sono più lunghi. Durano tra i 50 e i 60 minuti l'uno (vale a dire: siamo proprio prolissi questa stagione)". Sappiamo, quindi, che la quinta stagione avrà episodi che dureranno di più e permetteranno di raccontare in modo più dettagliato le storie dei protagonisti. A un altro fan che ha chiesto alla showrunner se esiste la possibilità di vedere presto il trailer della quinta stagione, lei ha risposto semplicemente "Spero presto".

Hm... mostly sworn to secrecy. Mostly... Because I CAN tell you that ALL the episodes are SUPERSIZED. Between 50 and 60 mins each. (IE: we’re long-winded mo fos this season.) #LuciferSeason5 #Lucifer #LUCIFERONNETFLIX https://t.co/KS0eCbZjdG