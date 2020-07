Lucifer 5: Il poster ufficiale della quinta stagione invita a cedere alla tentazione

News Serie TV

Netflix ha diffuso la seducente locandina che anticipa i nuovi episodi in arrivo in streaming il 21 agosto.

Sarà la volta buona per la bella detective Chloe Decker e il Signore degli Inferi? Lo suggerisce il poster ufficiale della quinta stagione di Lucifer in arrivo su Netflix, con i primi otto episodi, il prossimo 21 agosto.

Lucifer 5: Nel poster un riavvicinamento pericoloso

Nell'accattivante key art del drama soprannaturale vediamo la coppia più amata della serie finalmente riunita. La tagline, poi, fa capire che sarebbe il momento, per Chloe, di "cedere alla tentazione" lasciandosi andare a Lucifer. Ma sarà davvero il caso farlo proprio adesso? Naturalmente, chi ha già visto il trailer ufficiale dei nuovi episodi sa bene che la detective interpretata da Lauren German dovrebbe essere più cauta, perché pericolosamente (e inconsapevolmente) vicina a Michael, il fratello gemello del protagonista che arriverà sulla terra con l'intenzione di rubare tutto ciò che Lucifer ha costruito, compresa la sua ragazza ovviamente. L'ultima volta che avevamo visto i due innamorati, il Diavolo interpretato da Tom Ellis aveva dato uno struggente addio alla sua amata prima di sacrificarsi tornando all'Inferno per impedire ai demoni irrequieti di cercare di scappare. Riusciranno a rivedersi presto o nei nuovi episodi avremo a che fare solo con Michael?

Lucifer tornerà dall'Inferno?

Il quesito più grande, infatti, resta ora quello sul ritorno del vero Lucifer Morningstar dell'Inferno. Immaginiamo che farà ritorno, prima o poi, ma quando accadrà? Parlando con TVLine, lo showrunner Joe Henderson aveva rassicurato i fan dicendo: "Noi stessi siamo fan dei Deckerstar, quindi ci siamo chiesti...cosa vogliamo vedere accadere tra Lucifero e Chloe? Cosa non abbiamo ancora esplorato o spiegato? E abbiamo cercato di ottenere tutto ciò che volevamo nella stagione 5". Come si legge nella descrizione ufficiale, tuttavia, pare che i nei nuovi episodi avremo la risposta alla domanda delle domande che tutti i fan della coppia continuano a porsi: "Lo faranno o no?".

