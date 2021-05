Lucifer 5: Dove eravamo rimasti? Il video riassunto in attesa della seconda parte

News Serie TV

Il diavolo più amato della tv torna con i nuovi episodi della quinta stagione su Netflix venerdì 28 maggio: vi ricordate com'era finita la prima parte?

Ormai manca davvero pochissimo all'uscita della seconda parte della quinta stagione di Lucifer su Netflix, attesa in streaming per il prossimo 28 maggio. I nuovi episodi - inizialmente concepiti come quelli finali prima che la serie venisse rinnovata inaspettatamente per una sesta e ultima stagione - saranno 8 e la storia ripartirà esattamente da dove avevamo lasciato i protagonisti l'ultima volta. Ma siete sicuri di ricordarvi com'era finita la prima parte della quinta stagione? Netflix ci viene in soccorso con un video (lo vedete qui in basso) che ci rinfresca la memoria mostrandoci gli ultimi epici 5 minuti dell'episodio 8, rilasciato lo scorso agosto. E anche noi vi aiutiamo con il ripasso facendovi il riassunto del midseason finale.

Lucifer 5: Cos'era successo nella prima parte? Il riassunto

La prima parte della stagione 5 di Lucifer si era conclusa con un cliffhanger tanto prevedibile quanto atteso: l'arrivo di Dio in persona interpretato da Dennis Haysbert. Il padre di Lucifer (Tom Ellis), Amenadiel (D.B. Woodside) e del gemello cattivo Michael ha fatto il suo debutto negli ultimi secondi dell'ottavo episodio per sedare una terribile lite tra i suoi tre figli angelici che si stavano sfidando mentre tutto, attorno a loro, era fermo per opera di Amenadiel, capace di fermare il tempo. Allo scontro stava prendendo parte anche il demone Maze (Lesley-Ann Brandt) alleatasi con Michael dopo la promessa di un'anima da parte di quest'ultimo, cosa che Lucifer non era mai stato in grado di assicurarle. Mentre andavano in scena calci, pugni e incredibili acrobazie, la voce rassicurante di Dio interrompeva le cose dicendo: "Ora basta. Figlioli, io non voglio che litighiate".

Poco prima - lo ricordiamo - avevamo visto Lucifer e Chloe (Lauren German) discutere mentre la detective gli stava facendo pressioni per la sua incapacità di ricambiare il suo "Ti amo". Lucifer sarà capace di esprimere i suoi sentimenti nei nuovi episodi? E in che situazione avevamo lasciato gli altri protagonisti? La sfortunata Ella (Aimee Garcia) aveva dovuto affrontare un serial killer, all'apparenza un bravo e tenero ragazzo, riuscendo ad avere la meglio. Amenadiel, invece, era in pena per il futuro del piccolo Charlie, suo figlio, nato mortale.

Le anticipazioni di Lucifer 5B

Come hanno ribadito in più occasioni i co-showrunner della serie Ildy Modrovich e Joe Henderson, in questa seconda parte della stagione 5 ci sarà molto spazio per i sentimenti e per le questioni familiari. Verrà esplorato il rapporto di Dio con i suoi figli e capiremo anche le vere - ovviamente poco ortodosse - intenzioni di Michael. Ma ci sarà spazio anche per la musica (qui la tracklist delle canzoni dell'episodio musicale di Lucifer) e per tanti ospiti. Tra i nuovi personaggi ci saranno anche Rob Benedict (alias Dio in Supernatural) nei panni di un mercenario nel mirino di Chloe e della polizia di Los Angeles; Scott Porter, ex star di Friday Night Lights, nei panni di Carol Corbett, un detective che appare dal passato di Dan; e, ovviamente, l'atteso ritorno di Inbar Lavi nel ruolo di Eve.

Per tutti i dettagli, il trailer e altre curiosità, vi rimandiamo al nostro speciale con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Lucifer 5B.