Lucifer 5: Come è cambiata la quinta stagione dopo il rinnovo per una sesta? Parlano gli showrunner

Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno raccontato come hanno reagito alla notizia di un sesto ciclo e come hanno lavorato agli episodi in arrivo su Netflix il 21 agosto.

Gli imprevisti non sono certo mancati nella storia di Lucifer. La serie con Tom Ellis ha superato prima la cancellazione da parte di FOX dopo tre stagioni, poi il passaggio a Netflix che l'ha rinnovata per una quarta e quinta stagione, dopo ancora il prolungamento della quinta stagione da 10 a 16 episodi e, infine, il rinnovo improvviso e inaspettato per una sesta stagione dopo che la quinta era stata annunciata come ultima. Come avranno reagito gli autori a tutti questi improvvisi cambi di programma e come sono riusciti a cambiare la storia in corso d'opera? Ecco le interessanti rivelazioni a riguardo che hanno fatto i co-showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich.

Lucifer: Come hanno reagito gli sceneggiatori alla notizia di una sesta stagione?

Intervistati da Entertainment Weekly, gli sceneggiatori hanno rivelato di essere rimasti spiazzati di fronte alla richiesta di Netflix. Avendo già pianificato la quinta stagione come ultimo atto, hanno pensato, in un primo momento, di non poter accontentare lo streamer ma poi ci hanno ripensato. "Il processo è stato molto simile a quello che abbiamo seguito quando siamo passati dai 10 ai 16 episodi della quinta stagione. Abbiamo pensato 'No, se lo facessimo rovineremmo tutto!'. Ma dopo tre giorni ci siamo convinti", ha raccontato Henderson. "Ci siamo resi conto che il finale inizialmente pianificato era solo un'insieme di storie portate velocemente a una conclusione soddisfacente per tutti i nostri personaggi. Abbiamo pensato 'partiamo dalle conclusioni a cui avevamo pensato e facciamo vedere come ci sono davvero arrivati i personaggi'", ha spiegato Modrovich.

Lucifer: Cosa ci aspetta nelle ultime due stagioni

"È la storia che avremmo comunque raccontato ma è scritta in modo molto più dettagliato e, penso, molto più interessante. Tanto che mi piange il cuore a pensare che originariamente non avevamo in mente di farla in questo modo", ha detto Henderson assicurando che sono molto più soddisfatti di questo finale rispetto a quello che avevano inizialmente pianificato. Gli sceneggiatori hanno raccontato di aver fatto delle richieste specifiche a Netflix: non andare oltre la sesta stagione e non cambiare ciò che era stato già pianificato. "Abbiamo detto: 'Per favore, non fateci cambiare ciò che abbiamo già fatto. Per favore, non fateci annacquare la storia', perché eravamo così contenti ed è davvero di grande impatto. Tutti sono stati d'accordo ", ha affermato Modrovich.

Tornando a pensare ai primi otto episodi della quinta stagione (dei quali Entertainment Weekly ha diffuso una nuova immagine in anteprima, in alto) , che saranno disponibili su Netflix il prossimo 21 agosto, gli sceneggiatori hanno assicurato che saranno davvero intensi, proprio e soprattutto perché girati quando ancora una sesta stagione non era nei piani. "È la nostra migliore stagione finora. È divertente, oscura, contorta triste e gioiosa", ha concluso Henderson. Nell'attesa, in basso trovate il trailer mentre qui potete leggere la nostra guida con tutte le anticipazioni su Lucifer 5.