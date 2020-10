Lovecraft Country: Il trailer italiano della nuova serie horror in arrivo su Sky e in streaming su NOW TV

News Serie TV

Il drama prodotto da Jordan Peele e J.J. Abrams debutterà in Italia il 31 ottobre.

È un epico viaggio fra gli orrori dell’America razzista degli anni Cinquanta quello che ci viene presentato nel trailer ufficiale in italiano di Lovecraft Country, una nuova serie horror targata HBO che, dopo la messa in onda americana, debutterà anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW TV, il prossimo 31 ottobre. Creata da Misha Green e prodotta, tra gli altri, da due veterani dell'horror quali Jordan Peele e J.J. Abrams, la serie si basa sull'omonimo romanzo di Matt Ruff che uscirà anche in Italia edito da Piemme il 27 ottobre.





La trama di Lovecraft Country

La serie segue Jonathan Majors (When We Rise) nei panni del veterano Atticus "Tic" Freeman, un uomo che decide di mettersi sulle tracce di suo padre scomparso nell'America degli anni '50, un'epoca in cui in molti stati del Sud erano in vigore le dure leggi di Jim Crow che contribuirono a sistematizzare la segregazione razziale. Insieme all’amica Letitia “Leti” Dandrige (Jurnee Smollett, Underground) e allo zio George (Courtney B. Vance, American Crime Story) Atticus intraprende un pericoloso viaggio on the road verso Lovercraft Country, un luogo profondamente razzista e pieno di orrori e terrificanti mostri che sembrano usciti dai romanzi di H.P. Lovecraft. Tra pericoli reali e misteri soprannaturali, i protagonisti affrontano un nuovo mondo nella speranza di riprendere in mano la sorte della loro famiglia.

Il resto del cast

Oltre ai già citati Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell e Courtney B. Vance, nel cast di Lovercraft Country ci sono anche Michael Kenneth Williams nei panni del padre di Atticus scomparso, Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Abbey Lee e Tony Goldwyn.

L'appuntamento con Lovecraft Country è per sabato 31 ottobre alle 21:15 su Sky Atlantic, anche on demand, e in streaming su NOW TV.