Love, Death & Robots: Un trailer disturbante per la serie animata antologica di Netflix

Preparatevi a premere sul pulsante Pausa più e più volte, perché quanto state per vedere vi manderà totalmente in confusione, riuscendo al tempo stesso a incuriosirvi come non capita spesso. Netflix ha annunciato con un trailer la data di debutto di Love, Death & Robots, sua prima serie animata antologica, supervisionata da Tim Miller, regista di Deadpool e dell'attesissimo sequel di Terminator, insieme con il vincitore dell'Emmy David Fincher.

Disponibile in streaming dal 15 marzo, l'opera difficile da incasellare (e questo è certamente un pregio) si compone di una serie di brevi storie animate che spaziano tra generi diversi: fantascienza, fantasy, horror e comedy. Un approccio narrativo audace, con ogni episodio concepito per essere facile da guardare ma molto difficile da dimenticare, a detta dei produttori.

La produzione di Love, Death & Robots ha riunito una comunità dell'animazione globale, coinvolgendo professionisti e studi d'animazione con prospettive uniche nel loro genere, registi e artisti provenienti da tutto il mondo. Ciascuno dei 18 cortometraggi è stato creato scrupolosamente, con un mix di energia, azione e black humor impudente.