Loki 2: La presenza di Jonathan Majors, accusato di violenza domestica, mette in difficoltà i Marvel Studios?

Kang il Conquistatore dovrebbe essere un personaggio centrale nei prossimi progetti Marvel, ma ora che il suo interprete è nei guai la sua presenza potrebbe essere ridimensionata: ecco cosa sappiamo.

I Marvel Studios hanno un bel problema da risolvere e si chiama Jonathan Majors. L'attore, che lo scorso marzo è stato accusato di violenza domestica e che ora è in attesa di processo, interpreta Kang il Conquistatore. Ma questo è solo il nome di una delle sue "varianti" visto che che nel finale della prima stagione di Loki lo abbiamo conosciuto anche come Colui che rimane, cioè il responsabile della creazione della TVA (Time Variance Authority) e l'unico in grado di mantenere l'ordine tra gli universi e nella Sacra Linea Temporale. Abbiamo ritrovato il personaggio anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania dove una scena post-credit ha confermato che tornerà nella seconda stagione di Loki (il cui debutto è fissato per il 6 ottobre su Disney+). Ora, però, secondo diverse fonti vicine alla Marvel, i problemi con la giustizia di Jonathan Majors rischiano di far saltare tutti i piani, anche e soprattutto quelli della Fase 6 che i dirigenti avrebbero voluto incentrare proprio su Kang e far culminare nel film Avengers: The Kang Dinasty previsto per il 2025.

La Marvel è nei guai a causa di Jonathan Majors?

La reazione dei Marvel Studios, subito dopo l'arresto di Jonathan Majors, è stata molto diplomatica. I rappresentanti della società hanno dichiarato di non aver preso ancora nessuna decisione sul coinvolgimento dell'attore nei futuri progetti; probabilmente non si esprimeranno fino alla fine del processo (previsto per il prossimo ottobre). Ospite del podcast The Big Picture di The Ringer, però, l'autrice del libro MCU:The Reign of Marvel Studios Joanna Robinson ha dichiarato che fonti vicine agli Studios le avrebbero riferito che l'interpretazione di Jonathan Majors in Loki ha cambiato tutti i piani e avrebbe convinto i dirigenti Marvel a investire molto sul personaggio. Così adesso si ritrovano a dover gestire un problema non da poco. Nel dettaglio, la giornalista ha detto:

"Mi è stato detto da qualcuno che lavora per la Marvel che non era nei piani fare di Kang il centro di tutto fino a quando non hanno visto i giornalieri di 'Quantumania' e dopo la sua interpretazione in 'Loki'. Era così forte che hanno detto 'Questo è tutto. Questa è la strada da percorrere. Costruiamo tutto attorno a Kang e a questo artista che sta appassionando così tante persone'. Per la Marvel ora è un problema senza precedenti, perché non hanno mai fatto dipendere così tanto il franchise da un attore, come hanno fatto con Jonathan Majors. The Kang Dinasty li ha messi in una posizione molto insolita. Di solito non si dedicano tanto a un personaggio come hanno fatto qui. E questo li ha messi in difficoltà. Non sappiamo cosa faranno. Ho sentito voci contrastanti sul fatto che lo sostituiranno, o che non stanno nemmeno prendendo in considerazione l'idea di sostituirlo".

Loki 2: Nel nuovo trailer non c'è traccia di Colui che rimane

Intanto, durante gli Upfront Disney a New York, è stato mostrato un nuovo trailer della seconda stagione di Loki dove non era presente Jonathan Majors (e quindi nessuna delle sue "varianti"). Una scelta strana, visto che Kang (o Colui che rimane o Victor Timely) dovrebbe essere il cattivo principale al centro dei nuovi episodi della serie con Tom Hiddleston. Ma non solo. Secondo il giornalista di Axios Tim Baysinger, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non avrebbe neppure menzionato Majors tra i protagonisti di Loki, a riprova del fatto che i Marvel Studios si riservano di prendere una decisione solamente a processo terminato. La seconda stagione di Loki è stata già girata, ma si possono sempre fare dei tagli dell'ultimo minuto.