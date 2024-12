Lockerbie: Data e trailer ufficiale della miniserie Sky Original sull'attentato al volo Pan Am

News Serie TV

Basato sui terribili fatti del dicembre 1988, il drama di cinque episodi vede Colin Firth nel ruolo di protagonista.

Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am, la nuova miniserie Sky Original che racconta il doloroso e difficile viaggio lungo trent'anni alla ricerca di verità e giustizia per le vittime dell'attentato al volo Pan Am 103, torna a mostrarsi con il trailer ufficiale, dal quale apprendiamo che la data di debutto è stata fissata per il 27 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ogni lunedì.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della miniserie tv con Colin Firth - HD

Lockerbie: La trama e il cast della miniserie

Scritta dal drammaturgo scozzese David Harrower (Blackbird, Knives in Hens) con la collaborazione di Maryam Hamidi (Vigil) per uno dei cinque episodi, Lockerbie riporta le lancette indietro fino al 21 dicembre del 1988, quando i 259 passeggeri e tutti i membri dell'equipaggio del volo Pan Am 103 diretto da Francoforte a Detroit, con scali a Londra e New York, morirono nell'esplosione dell'aeromobile. Altre 11 persone persero la vita quando l'aereo cadde sulla tranquilla cittadina scozzese omonima.

Sulla scia del disastro e della morte di sua figlia, il Dott. Jim Swire (interpretato dal premio Oscar Colin Firth) viene nominato portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito, che si uniscono per chiedere verità e giustizia. Viaggiando attraverso continenti e divisioni politiche, Jim intraprende un cammino inarrestabile che non solo metterà a repentaglio la sua stabilità, la sua famiglia e la sua vita, ma travolgerà anche completamente la sua fiducia nel sistema giudiziario, cambiando per sempre la sua visione del mondo. Esplorando gli eventi del disastro e le sue conseguenze, la miniserie offre il resoconto intimo di un uomo, marito e padre che rischia tutto in memoria di sua figlia, nella ricerca incessante della verità e della giustizia.

Il resto del cast include Catherine McCormack (Slow Horses) nel ruolo di Jane Swire, la moglie di Jim, Nabil Alraee (The Teacher) del colonnello libico Muammar Gheddafi e Ardalan Esmaili (Rebecka Martinsson) del condannato libico Abdelbaset al-Megrahi.