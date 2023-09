Lo showrunner di Daredevil Steven DeKnight definisce il revival Born Again un "vecchio raggiro Disney"

News Serie TV

In un post condiviso su X, lo sceneggiatore e produttore esecutivo si lamenta dell'iniziativa di Disney+.

Steven DeKnight, showrunner della serie Marvel di Netflix Daredevil, non è del tutto entusiasta alla notizia della realizzazione di un revival, Daredevil: Born Again, a Disney+. Questo non ha a che fare tanto con il suo mancato coinvolgimento a livello creativo quanto con questioni di natura economica. A suo dire, si tratta di "un vecchio raggiro Disney" che impedirà al team della precedente serie di ottenere ciò che è loro dovuto a livello finanziario.

Il revival di Daredevil: L'attacco di Steven DeKnight

Disponibile in streaming prossimamente (e non più nella primavera del 2024, a causa degli scioperi che da mesi stanno paralizzando Hollywood), Daredevil: Born Again riporterà la star di Daredevil Charlie Cox nei panni dell'avvocato di giorno e giustiziere mascherato di notte Matt Murdock/Daredevil. Con lui ci sarà anche Vince D'Onofrio, che riprenderà il ruolo del criminale Wilson Fisk/Kingpin. Il revival non sta coinvolgendo il team creativo di Daredevil, della quale Netflix ha proposto tre stagioni, ma è stato affidato agli ideatori di Covert Affairs Matt Corman e Chris Ord.

Rispondendo a un post su X, DeKnight, il cui lavoro in Daredevil è stato molto apprezzato, soprattutto per come sono state scritte e realizzate le scene di combattimento (capacità che lo sceneggiatore e produttore esecutivo aveva già dimostrato in Spartacus), ha scritto: "È un vecchio raggiro Disney in cui rinominano leggermente una serie per ripristinare i termini contrattuali alla prima stagione. Deve essere affrontato da tutti i sindacati e combattuto!". In sostanza, i loro contratti includono condizioni in materia di aumenti e retribuzione per le ferie che scattano alla terza stagione. Se la tempestiva cancellazione della serie aveva già impedito loro di ottenerli, ora, il fatto che il revival di Disney+ ricominci dalla prima stagione con contratti a termine rappresenta per DeKnight e i colleghi un'ulteriore presa per i fondelli.

In un post successivo, DeKnight ha scritto. "Da quello che ho capito, non otterrò un centesimo da Daredevil: Born Again perché hanno aggiunto 'Born Again' e possono affermare che è uno show completamente diverso. Sapete, con gli stessi, identici due attori protagonisti (che adoro!) nei panni di Daredevil e Fisk". Sebbene non sia d'accordo con tali pratiche commerciali, ha aggiunto: "Per essere chiari, non vedo l'ora di vedere Charlie Cox e lo straordinario Vince D'Onofrio riprendere i loro iconici ruoli. Ma affermare che questo è un completo riavvio e che non bisogna pagare i creativi originali è a dir poco una truffa".