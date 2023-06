Lily-Rose Depp difende se stessa e The Idol: "Le scene hot sono volute, non sono puritana"

News Serie TV

Criticata per le scene hot volgari e inutilmente esplicite, la serie di Sam Levinson e The Weeknd sta facendo parlare di sé: ma la protagonista non vuole piegarsi ai giudizi negativi.

Se l'intento di The Idol e di HBO era quello di creare dibattito, l'obiettivo è stato certamente centrato. Sessualmente esplicita - spesso con scene volgari fini a se stesse -, inutilmente provocatoria e decisamente disturbante, la serie HBO incentrata sulla rinascita di una pop star dopo un esaurimento nervoso grazie a un misterioso guru capo di una setta, finora non è stata apprezzata dalla critica (mentre il pubblico è stato più clemente, riservandole un punteggio del 58% su Rotten Tomatoes, contro il 22% dei giornalisti). Bollata come "tortura porno" persino da alcuni addetti ai lavori, The Idol è controversa a dire poco. Motivo per cui gli ideatori Sam Levinson e The Weeknd e la protagonista Lily-Rose Depp hanno dovuto spesso difendersi rispondendo alle numerose critiche. Le ultime dichiarazioni le ha fatte proprio quest'ultima parlando con Vogue Australia. L'attrice ha spalleggiato la visione dei creatori e ha precisato di aver aderito al progetto convinta del valore artistico dello stesso.

Lily-Rose Depp difende The Idol: "Volevo farla fin dall'inizio"

Depp si è detta convinta della serie e ha ribadito di essersi sentita al sicuro e protetta, nonostante le scene molto esplicite che la vedono come protagonista:

"Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di provocatorio e lo neghiamo. È qualcosa che sapevo di voler fare fin dall'inizio. Non sono mai stata interessata a fare qualcosa di puritano. Va bene se questo show non è per tutti. Penso che la migliore arte sia quella che divide. Non mi sono mai sentita più rispettata e più al sicuro su un set, onestamente. E penso che la fiducia che abbiamo costruito l'uno con l'altro non abbia fatto altro che creare un set davvero sicuro".

L'attrice ha poi specificato che ogni scena ha ricevuto il suo consenso e che è stata lei stessa a volersi mostrare spesso senza veli:

"Quando si tratta della nudità e della natura audace del ruolo, per me era davvero intenzionale. Questo è stato davvero importante per me e qualcosa che ero entusiasta di fare. Non ho paura. Penso che viviamo in un mondo altamente sessualizzato. Penso che sia una cosa interessante da esplorare".

The Idol, la cui prima stagione conta solo 5 episodi, in Italia è disponibile su Sky e in streaming su NOW. L'episodio finale, in versione sottotitolata, arriverà il prossimo 3 luglio, mentre in versione doppiata il 10 luglio.