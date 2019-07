Liam Hemsworth in tv con un action thriller per Quibi

News Serie TV

La serie porta la firma di Nick Santora, l'ideatore di Scorpion.

Uno degli attori più amati al cinema, visto nei tre Hunger Games e nel sequel di Independence Day, Liam Hemsworth ha scelto il piccolo schermo per il suo prossimo progetto: sarà il protagonista di un action thriller ancora senza titolo creato dall'ideatore di Scorpion Nick Santora per il servizio di video in streaming prossimo al debutto Quibi, che ha la particolarità di proporre contenuti di breve durata (7-10 minuti), rendendosi quindi più adatto ai consumatori mobile.

La serie si concentra su Dodge Maynard (Hemsworth), un malato terminale desideroso di prendersi cura della moglie incinta prima di morire. Dodge accetta così di prendere parte a un gioco mortale, scoprendo ben presto di non essere il cacciatore ma la preda.

Phil Abraham (Orange Is the New Black) affiancherà Santora alla produzione esecutiva e ne sarà il regista. Per Hemsworth non si tratta della prima esperienza in tv: in passato ha recitato in diverse serie australiane, incluse Neighbours e The Elephant Princess. Di recente è stato anche la star del film di Netflix Non è romantico?.