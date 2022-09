Leonardo DiCaprio in Squid Game? A una condizione, secondo il regista della serie

News Serie TV

L'ideatore della serie coreana Hwang Dong-hyuk ha parlato della possibilità di ospitare star di Hollywood nelle prossime stagioni.

Il regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk, fresco della vittoria agli Emmy per la regia di Squid Game, non ha dubbi: é assai probabile che la serie - il più grande successo globale di Netflix fino a questo momento - ospiti in futuro attori dello star system di Hollywood, tra cui Leonardo DiCaprio. Quest'ultimo, infatti, secondo Hwang ha detto molte volte di essere un grande fan della serie. Perché allora non coinvolgerlo? Per farlo Netflix dovrebbe prendere una decisione importante.

Squid Game si apre a Hollywood? La speranza del regista

Parlando con i giornalisti dopo la sua vittoria agli Emmy (Squid Game si è portata a casa ben 6 statuette, un risultato storico per una serie non in lingua inglese), Hwang Dong-hyuk ha svelato che Netflix ha già incrementato il budget della serie in vista della seconda stagione. Se la serie venisse rinnovata per una terza stagione e il budget a disposizione diventasse ancora più consistente, potrebbe ospitare famosi attori di Hollywood che in diverse occasioni hanno detto di essere fan dello show, a partire proprio da DiCaprio. "Forse, se il tempo lo consente e se le possibilità lo consentono, dovremmo chiedergli di unirsi al gioco. Ci abbiamo già scherzato su", ha detto il regista.

I piani per la seconda stagione: già scelti i nuovi giochi

Con 1,65 miliardi di ore di visione accumulate nei primi 28 giorni dall'uscita, Squid Game è attualmente il più grande successo di sempre di Netflix. Come è ormai noto a tutti, la serie distopica ha immaginato uno scenario in cui 456 giocatori si sfidano in giochi mortali per un montepremi milionario. Il regista e sceneggiatore ha anticipato che la seconda stagione di Squid Game sarà ambientata nuovamente in Corea, ma forse la terza - se confermata - potrebbe andare oltre i confini della madrepatria (ricordiamoci che il protagonista Gi-hun nel finale della prima stagione stava per partire per gli Stati Uniti). Attualmente i nuovi episodi sono ancora in fase di stesura e la produzione dovrebbe iniziare nel 2023, con un debutto su Netflix previsto per il 2024.

Hwang, inoltre, ha detto di aver già deciso quali saranno i giochi mortali che vedremo nella seconda stagione, ma naturalmente non ne ha svelato nessuno esortando anche i giornalisti a tenere certe informazioni per sé per non rovinare la sorpresa al pubblico. "Vi prego di non scrivere articoli sui giochi perché il pubblico ha bisogno di provare la suspense e il brivido di ciò che sta per succedere", ha detto prima di aggiungere scherzosamente: "Se mi ubriaco troppo e blatero, vi chiedo di tapparmi la bocca per impedirmi di fare spoiler".