Leonardo: Chi è Aidan Turner, l'affascinante protagonista della serie in arrivo su Rai 1

Biografia, età, carriera e ruoli memorabili dell'attore irlandese interprete di Ross Poldark e che ora è pronto a stupirci nei panni di Leonardo da Vinci: ecco tutto quello che bisogna sapere su di lui.

C'è tantissima curiosità attorno a Leonardo, la serie tv realizzata da Frank Spotnitz e Steve Thompson che racconterà la gioventù del carismatico Leonardo da Vinci, attesa in prima serata su Rai 1 la settimana prossima, martedì 23 marzo. Il drama - una vera e propria serie evento realizzata con grandissimi mezzi - desta particolare interesse vista la levatura del personaggio di Leonardo, una figura che a 500 anni dalla morte ancora affascina e intriga, visto il nome di Spotnitz, già dietro il successo de I Medici, ma anche per gli attori protagonisti, già piuttosto noti e apprezzati. Siamo sicuri che ci sorprenderà, nei panni del protagonista Leonardo da Vinci, specialmente Aidan Turner, attore irlandese già noto agli appassionati di serie tv soprattutto per il ruolo del capitano Ross Poldark nell'omonima serie in costume britannica. Siete curiosi di conoscerlo meglio? Ecco tutto quello che bisogna sapere su di lui: dalla carriera, tra cinema e tv, alla vita privata.

Aidan Turner: I primi passi nel mondo del teatro e della tv

Aidan Turner nasce quasi 38 anni fa, il 19 giugno 1983, nella cittadina di Clondalkin, in Irlanda. La passione per il cinema arriva inaspettatamente quando, come ha raccontato lui stesso durante un'intervista, durante gli anni adolescenziali inizia a lavorare in una sala cinematografica come addetto. Turner, così, decide di coltivare il talento della recitazione frequentando alcuni corsi e lavorando nei bar di Dublino per pagarsi gli studi. Diplomatosi alla Gaiety School of Acting nel 2004, inizia subito a partecipare a rappresentazioni teatrali di grandi classici come L'aratro e le stelle di di Sean O'Casey e Romeo e Giulietta di William Shaskespeare. In tv comincia a ricoprire piccoli ruoli a partire dal 2007 quando fa la comparsa in un episodio de I Tudor per poi ottenere, solo un anno dopo, un primo ruolo importante nel cast regolare di una serie tv, il medical drama irlandese The Clinic.

Da Lo Hobbit a Poldark: I ruoli memorabili di Aidan Turner

In patria Aidan Turner diventa sempre più famoso dopo aver recitato nella miniserie storica di BBC Disperatamente romantici nei panni del pittore preraffaelita Dante Gabriel Rossetti. Il ruolo che gli porterà più fortuna, però, è quello del vampiro John Mitchell interpretato nella serie di fantascienza Being Human. Nel 2011 arriva per lui l'occasione di recitare anche sul grande schermo: Peter Jackson lo sceglie per il ruolo di Kíli (nella foto in alto) nella trilogia de Lo Hobbit e, nel frattempo, prende parte anche al film Shadowhunters - Città di ossa. Grazie al successo riscosso al cinema, ottiene altri due importanti ruoli in tv: quello di Philip Lombard nella miniserie britannica tratta da Dieci piccoli indiani di Agatha Christie e quello del capitano Ross Poldark nella serie della BBC Poldark, remake di un'omonima serie degli anni '70. Sarà proprio il ruolo dell'eroe romantico Poldark, ricoperto per le cinque stagioni della serie tv conclusasi nel 2019, a regalargi un'enorme notorietà, anche presso il pubblico italiano. A ottobre 2019 Frank Spotnitz annuncia che Aidan Turner è stato scelto come protagonista di Leonardo, progetto che ha tenuto impegnato l'attore nell'ultimo anno e mezzo.

Aidan Turner è fidanzato? Tutto sulla vita privata dell'attore

Aidan Turner non è per nulla attivo sui social quindi conosciamo molto poco della sua vita privata (ha solo una pagina Twitter ma non ha mai twittato nulla). I tabloid, negli ultimi anni, lo hanno collegato sentimentalmente a diverse attrici come Lenora Crichlow, sua co-star in Being Human, e Sarah Greene con la quale ha avuto una relazione durata ben cinque anni. Successivamente, Turner ha avuto una relazione con l'artista Nettie Wakefield dalla quale si separato, però, nel 2017. Attualmente sembra essere legato sentimentalmente all'attrice americana Caitlin FitzGerald, nota al pubblico delle serie tv soprattutto per Masters of Sex ma vista recentemente anche nel film Netflix Il processo ai Chicago 7. I due attori si sarebbero conosciuti sul set del film L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot (li vedete in una scena del film nella foto in basso) e poi sono stati paparazzati la scorsa estate tra le strade di Roma e in un ristorante della Capitale proprio mentre Turner si trovava in Italia per girare Leonardo.

L'appuntamento con Leonardo è per martedì 23 marzo alle 21:30 su Rai 1. Nel frattempo, trovate tutte le informazioni e le anticipazioni su Leonardo nel nostro approfondimento.