Lena Dunham torna in tv, su Netflix, con la commedia romantica Too Much: Nel cast Megan Stalter e Will Sharpe

News Serie TV

La nuova serie sarà ambientata a Londra e Lena Dunham ne sarà sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva.

Lena Dunham è al lavoro su una nuova serie tv. Basterebbe questo per mandare su di giri milioni di fan in tutto il mondo, quelli di Girls in particolare, ma l'altra grande notizia è che si tratta di una commedia romantica per Netflix - intitolata Too Much - con protagonisti l'attrice di Hacks Megan Stalter e il candidato all'Emmy per il suo ruolo nella stagione 2 di The White Lotus Will Sharpe.

Too Much: La trama della nuova serie tv di Lena Dunham

Creata e scritta da Lena Dunham con il marito Luis Felber e da lei diretta, Too Much racconta di Jessica (Stalter), una maniaca del lavoro di New York di circa trent'anni la quale si sta riprendendo da una relazione finita che pensava sarebbe durata per sempre. Mentre si sta lentamente isolando da tutti quelli che conosce e ogni angolo della città racconta la storia del suo pessimo umore, l'unica soluzione è accettare un lavoro a Londra, dove progetta di vivere una vita in solitudine come una sorella Brontë. Ma quando incontra Felix (Sharpe), che è meno Hugh Grant in Notting Hill e più coinquilino ubriaco di Hugh Grant, scopre che la loro insolita connessione è impossibile da ignorare, sebbene crei più problemi di quanti ne risolva. Ora devono chiedersi: americani e inglesi parlano davvero la stessa lingua?

Too Much viene descritta come una commedia romantica per i disillusi che si chiedono se il vero amore sia ancora possibile, ma sperano sinceramente che lo sia. E Jessica e Felix dovrebbero essere tra questi. Se l'aveste incontrata 10 anni fa, sareste rimasti accecati dalla luce interiore di Jessica. La vita, però, l'ha portata a fare una passeggiata quando pensava di fare solo una corsa veloce. Felix stravolge tutte le sue aspettative, ma si scopre che fidarsi di qualcuno è più spaventoso che non fidarsi di nessuno. Un 35enne molto diverso dai soliti, lui si comporta da eterno 18enne - indossa vestiti elfo punk, corre più veloce che può a causa di un trauma a cui non riesce a dare un nome, va a letto con ogni donna che resta al bar oltre l'orario di chiusura e si sveglia chiedendosi perché non può semplicemente godersi una notte da solo. Nato nel Regno Unito e cresciuto tra compagni di studio inglesi e la sua famiglia allargata in Giappone, Felix non si sente né qui né lì. Fare musica è la sua unica consolazione: musica che nessuno ascolta.

La serie, della quale Netflix ha ordinato 10 episodi, è la prima della Dunham dal 2018, quando su HBO, la stessa rete del successo Girls, andò in onda la comedy di una sola stagione Camping. Girls, da lei ideata, scritta, diretta, prodotta e interpretata, le è valsa otto nomination agli Emmy e un Golden Globe come migliore attrice in una comedy. Un successo che l'ha resa, lo scorso decennio, uno dei giovani talenti più promettenti di Hollywood.