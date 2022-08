Le relazioni pericolose: Il primo seducente trailer della nuova serie prequel del romanzo di Laclos

News Serie TV

Con Alice Englert e Nicholas Denton protagonisti, il drama arriverà in streaming su STARZPLAY il 6 novembre.

Come erano la marchesa de Merteuil e il visconte de Valmont, i protagonisti del romanzo di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos Le relazioni pericolose, nei primi anni della loro vorticosa storia d'amore? Ce lo racconta una nuova serie che reinterpreta in chiave moderna questo classico della letteratura mostrandoci i protagonisti - interpretati da Alice Englert e Nicholas Denton - come due giovani amanti appassionati in una Parigi pre-rivoluzionaria. In occasione del TCA Press Tour estivo, Starz e il relativo servizio di video in streaming internazionale STARZPLAY hanno annunciato la data di uscita della serie (6 novembre) diffondendo le prime immagini e un primo stuzzicante teaser trailer che vedete qui sotto.





Le relazioni pericolose: La trama

Descritta come una storia di una giovane donna che negozia amore, sesso, classe e potere per restare a galla in un'istituzione oppressiva e ingiusta sull'orlo del collasso, Le relazioni pericolose racconta i primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte di Valmont, quando erano giovani amanti appassionati conosciuti a Parigi alla vigilia della rivoluzione. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su peri ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l’uno dell'altro, con lo scopo di sopravvivere.

Il cast e i personaggi

Alice Englert e Nicholas Denton interpretano i famigerati amanti: Camille, che viene accolta dalla precedente Marchesa de Merteuil (interpretata da Lesley Manville) e Valmont, che non si fermerà davanti a nulla per riconquistare il titolo che gli era stato tolto. Recitano nella serie anche Kosar Ali, che interpreta Victoire, la migliore amica e complice di Camille, e Carice Van Houten, (Il Trono di Spade) che interpreta Jacqueline de Montrachet, una pia nobildonna con un misterioso legame con Camille. Completano il cast Hilton Pelser, Fisayo Akinade, Michael McElhatton, Nathanael Saleh, Colette Dalal Tchantcho, Hakeem Kae-Kazim e Tom Wlaschiha.