Le nuove stagioni di NCIS e NCIS: Hawai'i partiranno con un "imponente" crossover

Le due serie torneranno in onda negli Stati Uniti su CBS il 19 settembre.

I team di NCIS e NCIS: Hawai'i stanno per incontrarsi di nuovo. La rete americana CBS ha annunciato che gli episodi con i quali il 19 settembre i due procedurali inaugureranno la loro nuova stagione, rispettivamente la ventesima e la seconda, racconteranno un'unica storia, formando quello che viene descritto come un crossover "imponente".

NCIS e NCIS: Hawai'i: I precedenti e il nuovo crossover

Per NCIS e NCIS: Hawai'i si tratta del secondo crossover dopo il primo andato in onda a marzo (in Italia a giugno su Rai 2). In quell'occasione, l'agente speciale Nick Torres (la star di NCIS Wilmer Valderrama) era stato invitato alle Hawaii dall'agente speciale Jane Tennant (Vanessa Lachey) dopo che un testimone chiave in un vecchio caso del collega si era presentato lì con prove cruciali. Durante la trasferta, Torres era stato affiancato dalla collega Jessica Knight (Katrina Law).

Questa volta, saranno Tennant e Ernie Malik (Jason Antoon) a trascorrere del tempo nella capitale della nazione, mentre Torres e Knight raggiungeranno nuovamente la squadra della prima alle Hawaii. E non saranno i soli. Anche Gary Cole, Brian Dietzen e Diona Reasonover, interpreti dell'agente speciale Alden Parker, del medico legale Jimmy Palmer e della specialista forense Kasie Hines, diranno aloha nella premiere di NCIS: Hawai'i. Per quanto riguarda le circostanze, durante le "due ore di suspense", la caccia a un pericoloso sospetto svela una rete complessa e un piano sinistro più grande che impegnerà le squadre di Washington D.C. e delle Hawaii in una corsa per contrastare il prossimo attacco su larga scala.