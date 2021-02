Le fate ignoranti: Su Star di Disney+ una Serie TV tratta dal film

News Serie TV

La pellicola di Ferzan Özpetek ispira un drama romantico di 8 episodi in arrivo prossimamente sul servizio di video in streaming.

Le fate ignoranti, il film campione d'incassi diretto da Ferzan Özpetek, torna sotto forma di Serie TV. L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'evento di presentazione di Star, il nuovo brand di intrattenimento di Disney+ in arrivo il prossimo 23 febbraio. Al timone del progetto, un drama romantico di 8 episodi che è tra le tre nuove produzioni originali italiane (compresa la quarta stagione di Boris) in arrivo prossimamente sul servizio di video in streaming, ci sarà ancora Özpetek che promette di "spiazzare il pubblico che aveva già visto il film" con una trama sorprendente.

Le fate ignoranti: Le anticipazioni della serie di Star

Come il film, la serie - scritta da Ferzan Özpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini - partirà dal racconto di un tradimento per esplorare una commovente storia amicizia e inaspettate relazioni interpersonali. La trama, come si evince dalla sinossi ufficiale diffusa da Disney, ricalca quella che già conosciamo: "Quando Massimo, il marito di Antonia, viene ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici".





Le dichiarazioni di Ferzan Özpetek

Questa serie, però, come spiega lo stesso Özpetek in una clip diffusa da Star, riserverà qualche sorpresa. "Ci sarà molta italianità e molti di quegli elementi che hanno reso affascinante l’Italia nel mondo, dalla luce, alle opere e tanto altro. Ci saranno delle sorprese sui luoghi: ci sarà un episodio girato a Istanbul. All'inizio avevo un po' di timore ma ora sono completamente dentro il progetto. Voglio sorprendere anche il pubblico che ha già visto Le fate ignoranti", ha dichiarato il regista.