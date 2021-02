Boris, la quarta stagione arriverà su Disney+: Francesco Pannofino torna René Ferretti in una clip

News Serie TV

La comedy di culto sarà una delle produzioni originali italiane di Star, il nuovo brand di intrattenimento che debutterà sul servizio di video in streaming il 23 febbraio.

Sebbene René Ferretti voglia convincerci del contrario, Boris 4 è ufficiale! La quarta stagione della comedy creata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo arriverà prossimamente in streaming su Disney+, come nuova produzione originale di Star, il nuovo brand che a partire dal 23 febbraio arricchirà l'offerta del servizio di video in streaming. Dopo l'annuncio fatto per vie ufficiose dall'attore Alberto Di Stasio qualche settimana fa, quindi, ora la conferma di una quarta stagione è arrivata direttamente durante l'evento virtuale di presentazione di Star. Per l'occasione, è stata diffusa una clip in cui Francesco Pannofino torna nei panni dell'inimitabile e unico regista René Ferretti, uno dei protagonisti di Boris. "Non si fa niente, non c'è nessun progetto all'orizzonte", dice lui. Forse sarà così per Gli occhi del cuore. Ma per Boris 4 è tutto vero!





Boris tornerà con 6 nuovi episodi su Star: La trama

Dopo tre stagioni e un film, Boris tornerà sul piccolo schermo con 6 nuovi episodi scritti ancora da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, confermati anche alla regia, che dovranno sfortunatamente fare a meno del loro storico collega Mattia Torre, venuto a mancare nell'estate del 2019. Proprio a lui sarà dedicata questa nuova stagione che promette di raccontare ancora una volta, con un linguaggio fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo mondo del cinema e della televisione italiani. Nei nuovi episodi la storica troupe de 'Gli occhi del cuore' tornerà su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione saranno cambiati. A dettare legge saranno i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo nuovo mondo i protagonisti?

Quando esce Boris 4?

Non conosciamo ancora la data di uscita della quarta stagione di Boris. Di Stasio aveva parlato di riprese in estate per un debutto previsto per l'autunno 2021. Ma si tratta solo di supposizioni. Intanto, rallegriamoci per la notizia e aspettiamoci nuove interessanti anticipazioni.