Le Fate ignoranti: Iniziate le riprese della serie originale tratta dal film di Ferzan Özpetek

News Serie TV

Il romantic drama, di 8 episodi, arriverà prossimamente in streaming su Star, all'interno di Disney+: ecco la prima foto dal set.

Sono ufficialmente iniziate le riprese della serie tratta da Le Fate ignoranti, il film campione d'incassi di Ferzan Özpetek, che sarà disponibile prossimamente su Star, il nuovo brand d'intrattenimento all'interno di Disney+. Per l'occasione, è stata diffusa una foto che testimonia il primo ciak battuto sul set (la vedete in alto), con Luca Argentero e Cristiana Capotondi, tra i protagonisti del drama romantico.

Le Fate ignoranti: La trama della serie tv

La trama della serie Le Fate ignoranti (titolo internazionale The Ignorant Angels), come si evince dalla sinossi ufficiale diffusa da Disney+, ricalca quella del film: "Quando Massimo, il marito di Antonia, viene ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici". Composta da otto episodi di 50 minuti l'uno, è scritta da Ferzan Özpetek (che su Instagram - vedete il post in basso - ha condiviso anche altre foto che testimoniano il primo ciak), Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini e prodotta da R&C Produzioni. Quattro degli otto episodi saranno diretti da Gianluca Mazzella, collaboratore di Özpetek da oltre venti anni.

Il cast

Qualche settimana fa Disney+ ha annunciato l'intero e corposo cast: oltre a Cristiana Capotondi (Antonia) e a Luca Argentero (Massimo), ci sono Eduardo Scarpetta (Michele), Carla Signoris (Veronica), Serra Yilmaz (Serra), Burak Deniz (Asaf), Paola Minaccioni (Luisella), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Edoardo Purgatori (Riccardo) e Filippo Scicchitano (Luciano). Il cast include anche Lilith Primavera (Mara), Edoardo Siravo (Valter), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.

Le riprese si protrarranno fino a estate inoltrata e, come anticipato dallo stesso Özpetek, si sposteranno anche a Istanbul, in Turchia. Il debutto della serie è previsto per il 2022. Tra gli originali Star italiani annunciati ufficialmente da Disney+, lo ricordiamo, ci sono anche una nuova stagione dell'acclamata comedy Boris e il crime drama The Good Mothers, che racconterà il mondo della 'Ndrangheta da un punto di vista femminile.

Foto: Romolo Eucalitto