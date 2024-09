Law & Order: Unità Speciale, la ritornata Amanda Rollins avrà un nuovo partner: Ecco di chi si tratta

News Serie TV

Kelli Giddish riprenderà il suo amato ruolo in più episodi della stagione 26, a cominciare dal primo. Le nuove anticipazioni.

All'inizio del mese, la notizia che Kelli Giddish riprenderà nuovamente il ruolo di Amanda Rollins nella stagione 26 di Law & Order: Unità Speciale, questa volta non per una veloce ospitata ma per qualcosa di più consistente (sebbene non a tempo pieno), ha mandato in estasi i fan del legal drama, così affezionati al personaggio, e ancora più entusiasmo ha generato l'anticipazione che Rollins porterà con sé alcune importanti novità. Una l'abbiamo già scoperta: un nuovo lavoro per l'ex detective dell'Unità Vittime Speciali. Un'altra è stata rivelata dalla stessa Giddish nel corso di un'intervista con TV Insider ed è collegata direttamente alla prima. Riguarda un nuovo partner per Rollins, interpretato dall'attore di Luke Cage John Clarence Stewart.

Law & Order: Unità Speciale 26: Il ritorno di Amanda Rollins e il suo nuovo partner

Nel primo episodio della ventiseiesima stagione (in onda negli Stati Uniti su NBC il 3 ottobre) scopriremo che Amanda Rollins avrà un nuovo lavoro. Si è unita all'Unità di Intelligence del Dipartimento di Polizia di New York e come sergente viaggerà molto per il mondo, fortunatamente senza che il suo matrimonio con Dominick 'Sonny' Carisi (Peter Scanavino) ne risenta. In questo ruolo, Rollins sarà d'aiuto a Olivia Benson (Mariska Hargitay) e ai suoi uomini. Nella premiere, ad esempio, una brutale invasione domestica e aggressione da parte di uomini mascherati a New York porterà Rollins a ritenere che il crimine sia collegato probabilmente alla sua indagine su una rete internazionale di ladri, i quali raggiungono le più grandi città del mondo, commettono diverse rapine e poi spariscono nel giro di poche ore.

Come dicevamo, Rollins sarà affiancata da un nuovo partner, il detective Vince Corgan, interpretato da Stewart. "Non lo conoscevo prima, perciò l'ho cercato e sono stata felice di scoprire che siamo nati nella stessa città nella Georgia", ha raccontato Giddish. "È stato divertente interpretare e trovare una nuova alchimia con un nuovo partner dopo tutti gli anni passati con l'SVU. Ed è stato molto strano sentirmi chiamare 'Sergente Rollins' questa volta, e indossare un distintivo diverso. Devo dire che non mi è dispiaciuto!". E ha aggiunto: "Rollins ama il suo nuovo lavoro. Dice che è come tendere l'orecchio al mondo intero. E sento che è davvero felice, ed è divertente interpretare questa versione di lei".