Law & Order: Unità Speciale, Kelli Giddish tornerà in più episodi della stagione 26 e avrà un nuovo lavoro

L'attrice riprenderà il ruolo di Amanda Rollins, interpretato solo in tre episodi negli ultimi due anni.

Se condividete il desiderio di Mariska Hargitay di riavere Kelli Giddish in Law & Order: Unità Speciale, sarete accontentati. I produttori esecutivi del legal drama di successo di NBC David Graziano e Julie Martin hanno rivelato a TVLine che l'attrice riprenderà l'amato ruolo di Amanda Rollins nella prossima, ventiseiesima stagione (in onda negli Stati Uniti dal 3 ottobre). E non per una visita veloce come negli ultimi due anni, da quando ha lasciato il cast. Questa volta Rollins si fermerà più a lungo e porterà con sé alcune importanti novità.

Law & Order: Unità Speciale 26: Torna Kelli Giddish

"Rollins tornerà sicuramente nella serie", ha detto Martin. Graziano ha aggiunto: "Arriverà come guest star e farà un sacco di apparizioni durante la stagione. Ne siamo davvero felici". L'ultima volta del personaggio in Law & Order: Unità Speciale risale allo scorso maggio, poco prima del finale, quando si era offerta di riempire il suo tempo libero come donna disoccupata aiutando Olivia Benson (Hargitay) in un caso che coinvolgeva una sposa. Alla fine di quell'episodio, Benson aveva gentilmente suggerito all'ex collega di capire cosa volesse fare realmente della sua vita, perché non voleva che l'Unità Vittime Speciali fosse la sua rete di sicurezza.

Ebbene, sembra che Rollins abbia seguito il consiglio del suo vecchio capo, perché, quando la vedremo la prossima volta, avrà un nuovo lavoro! I produttori hanno anticipato che lavorerà con l'Unità di Intelligence del Dipartimento di Polizia di New York, "che è molto diversa dall'unità di intelligence di qualsiasi altro posto, perché quella di New York ha agenti di stanza in quasi tutti i paesi del mondo", ha spiegato Graziano. "Perciò, Rollins viaggerà molto come parte di quel lavoro". E qui la domanda sorge spontanea: questo creerà tensione nel suo matrimonio con Dominick 'Sonny' Carisi (Peter Scanavino), vista la frequente lontananza?

I fan possono stare tranquilli. I produttori hanno assicurato che i cosiddetti Rollisi rimarranno felicemente sposati e concentrati sulla crescita dei loro tre figli, aggiungendo che le assenze di Amanda daranno a Carisi l'opportunità di affinare le sue capacità di genitore solista. Come? Ad esempio, "Vedremo Carisi e sua figlia coinvolti insieme in qualcosa da cui dovranno trovare una via d'uscita", ha anticipato Graziano.