Law & Order: Unità Speciale, Kelli Giddish torna a tempo pieno nella serie tv

Kelli Giddish riprenderà regolarmente il ruolo di Amanda Rollins nella stagione 27 di Law & Order: Unità Speciale.

La parentesi di Amanda Rollins lontano dall'Unità Vittime Speciali sta per chiudersi, finalmente. Deadline riporta che Kelli Giddish riprenderà regolarmente il suo ruolo, uno dei più amati dal pubblico di Law & Order: Unità Speciale, nella prossima ventisettesima stagione.

Law & Order: Unità Speciale 27: Il ritorno di Kelli Giddish

Giddish aveva smesso di essere un volto regolare di SVU nel dicembre del 2022, nel bel mezzo della ventiquattresima stagione, quando Rollins aveva deciso di lasciare il suo lavoro come detective dopo il matrimonio con il vice procuratore Dominick 'Sonny' Carisi (Peter Scanavino) per insegnare comportamento criminale presso la Fordham University. Una svolta dettata anche dalla necessità dell'attrice di prendersi una pausa per concentrarsi sulla sua terza gravidanza. Da allora è tornata diverse volte nella serie, a cominciare dal finale di quella stessa stagione, quando anche Rollins aveva rivelato di essere incinta del suo terzo figlio, il primo con Carisi.

Resasi conto nel frattempo di quanto la sua vita si era fatta un po' noiosa, Rollins era tornata in un paio di episodi della venticinquesima stagione. La prima per il battesimo di Nicky, con Olivia Benson (Mariska Hargitay) scelta come sua madrina, e la seconda per aiutare la squadra in un caso che coinvolgeva una sposa in fuga e in cerca di aiuto. SVU non era riuscita a fare completamente a meno di lei neppure nella stagione più recente - in Italia in onda su Sky Investigation e in streaming su NOW ogni domenica alle ore 21:15 -, coinvolgendola in più episodi dopo il suo ritorno nel Dipartimento di Polizia di New York come sergente per l'Unità di Intelligence. Questo nuovo lavoro richiedeva frequenti viaggi in giro per il mondo, spiegando le sue assenze sia al lavoro che a casa.

In attesa di conoscere i prossimi sviluppi, ricordiamo come Hargitay, anche tra i produttori esecutivi di Law & Order: Unità Speciale, si è battuta in passato affinché l'amica e collega tornasse a essere una presenza regolare. Esattamente un anno fa aveva detto: "Kelli è la persona con cui amo di più lavorare. Kelli è parte del mio cuore. È un argomento dolente. Ho molta voce in capitolo nello show, ma non ne ho avuta abbastanza [quando Giddish si è allontanata dopo dodici stagioni]. Non mi piace non essere ascoltata, soprattutto quando ho ragione. Quel legame è stato uno dei più potenti della televisione perché vedevamo queste due donne forti, così imperfette e così presenti l'una per l'altra".