Law & Order: Unità Speciale, Amanda Rollins sta per tornare con una grande notizia

Kelli Giddish riprenderà il suo ruolo nel finale della stagione 24.

Il richiamo di Law & Order: Unità Speciale è stato subito irresistibile per Kelli Giddish. TVLine riporta che l'interprete dell'ex detective Amanda Rollins, che dopo oltre 250 episodi ha lasciato il cast del procedurale di successo di NBC alla fine dello scorso anno, tornerà nel finale della stagione 24. Con una bellissima notizia!

Law & Order: Unità Speciale 24, il ritorno di Amanda Rollins

Trattandosi di anticipazioni di un certo peso, consigliamo a chi non vuole rovinarsi la sorpresa di non proseguire la lettura. Stando a quanto appreso dal sito, indiscrezioni al momento non confermate da NBC, Rollins tornerà dagli ex colleghi per fare un annuncio importante: è incinta! Il personaggio apparirà anche nel penultimo episodio della stagione 3 dello spin-off Law & Order: Organized Crime, apparentemente un nuovo crossover con Law & Order: Unità Speciale.

Lo scorso agosto, annunciando che avrebbe lasciato il cast della serie nella stagione attualmente in onda, Giddish aveva detto: "Interpretare Amanda Rollins è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita. Sono stata molto fortunata a far parte della famiglia Law & Order negli ultimi 12 anni. Semplicemente non c'è nessun altro personaggio in tv come Rollins. È cresciuta e cambiata, e anche io lo sono. Ho iniziato a lavorare in questo show quando avevo circa 20 anni e sono grata di aver trascorso così tanti anni della mia vita adulta con Rollins. Sono entusiasta di prendere tutti gli insegnamenti che ho imparato durante i miei anni a SVU e portarli in tutto ciò che verrà".

Nel suo ultimo episodio, in Italia in onda su Sky Investigation all'inizio dello scorso mese (la programmazione della stagione 24 proseguirà prossimamente), Rollins ha sposato il vice procuratore Dominick 'Sonny' Carisi (Peter Scanavino), tuttora tra i personaggi della serie, con una cerimonia improvvisata in tribunale. Ha poi lasciato il suo lavoro come detective dell'Unità Vittime Speciali per lavorare come insegnante alla Fordham University.