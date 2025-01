Law & Order riunisce tre star di E.R.: Ecco il trailer dell'episodio da non perdere

News Serie TV

Maura Tierney e Mekhi Phifer si riuniscono in un episodio della stagione 24 diretto da Eriq La Salle.

Giovedì sera, accedendo il televisore e sintonizzandosi su NBC per assistere al nuovo episodio di Law & Order - I due volti della giustizia, ai telespettatori americani sembrerà di essere tornati improvvisamente indietro nel tempo, al periodo in cui sulla rete andava in onda l'amato medical drama E.R. - Medici in prima linea. Come ciò sarà possibile lo chiarisce molto bene il trailer di Greater Good, decimo episodio della stagione 24, che vede la recente aggiunta al cast Maura Tierney riunirsi con gli ex colleghi del County General Hospital Mekhi Phifer e Eriq La Salle, con quest'ultimo coinvolto come regista.

Law and Order 24: Stagione 24 - Trailer dell'episodio 10

Law & Order 24: L'episodio che riunisce le star di E.R.

Tierney, che in E.R. ha interpretato l'infermiera diventata dottoressa Abby Lockhart per dieci stagioni, si è unita al cast regolare di Law & Order lo scorso autunno, vestendo i panni di Jessica Brady, il nuovo tenente che al Distretto 27 ha riempito il vuoto lasciato dalla partenza della Kate Dixon di Camryn Manheim. In Greater Good, come detto diretto da La Salle (interprete in E.R. del Dott. Peter Benton nelle prime otto stagioni), alla sua quarta esperienza dietro la macchina da presa del procedurale, l'attrice ritrova Phifer, arrivato nel medical drama poco dopo di lei per interpretare il Dott. Greg Pratt, ruolo che ha mantenuto fino alla fine.

Quando un magnate della musica viene trovato morto, i detective Shaw (Mehcad Brooks) e Riley (Reid Scott) si scontrano con un ufficiale sotto copertura riluttante a collaborare. Inoltre, il procuratore distrettuale Nicholas Baxter (Tony Goldwyn) e il suo vice Price (Hugh Dancy) non sono d'accordo sul fatto se la reputazione della vittima possa aiutare o ostacolare la decisione della giuria sul caso. Il promo mostra Brady nella stanza degli interrogatori con il personaggio di Phifer, mentre gli dice: "Tua figlia è stata sfruttata da lui", lasciando intendere che l'uomo avesse un movente per uccidere il magnate. È lui stesso a riferire a Price che "quel bastardo ha ottenuto ciò che si meritava". Ma, come sostiene l'assistente del procuratore distrettuale in tribunale, "non puoi uccidere qualcuno perché è vile".

La stagione 24 di Law & Order non ha ancora una data in Italia ed è attesa prossimamente su Sky Investigation e in streaming su NOW. Sul canale e la piattaforma arriverà prima la stagione 26 dello spin-off Law & Order: Unità Speciale, ogni domenica con un nuovo episodio dal 2 febbraio.