Law & Order: La squadra torna in azione nel trailer ufficiale del revival

Il legal drama più famoso della tv torna con un nuovo ciclo di episodi il 24 febbraio.

Questo giovedì, Law & Order tornerà in onda neglI Stati Uniti, su NBC, dodici anni dopo l'ultima volta. Alcune delle sue vecchie glorie saranno ancora lì, come il Jack McCoy di Sam Waterston e il Kevin Bernard di Anthony Anderson, affiancati da altri personaggi nuovi di zecca interpretati da volti altrettanto familiari - Jeffrey Donovan (Duro a morire), Camryn Manheim (The Practice), Hugh Dancy (Hannibal) e Odelya Halevi (Good Trouble). Il revival, di fatto la ventunesima stagione del legal drama di Dick Wolf, si mostra nel frattempo nel trailer ufficiale.

Il ritorno di Law & Order

Attraverso i soliti drammi dentro e fuori l'aula di tribunale, la nuova interazione promette di affrontare problematiche che ci sono note, perché prese direttamente dai titoli di giornale; una consuetudine per il franchise. Nel caso di Law & Order, però, contribuirà a un completo rinnovamento, perché è trascorso più di un decennio e quello che ritroviamo nella serie è un mondo - il nostro - alle prese con storie che all'epoca forse non avremmo potuto neppure immaginare. Questo include le problematiche relative all'uso improprio di Internet, il movimento Me Too e le proteste legate alle questioni della razza e del genere.

"Non evitiamo nessuna delle questioni [attuali]. In effetti, è sempre stato l'obiettivo della serie portare le persone a lanciare le scarpe contro il televisore, e certamente ci sono problematiche che faranno infuriare le persone e frustreranno la gente per come sono andate a finire le cose", ha spiegato Waterston a Variety. "È l'aspetto piacevole di guardare Law & Order; c'è una risoluzione ma c'è molta insoddisfazione per come sta andando. Credo che Law & Order possa avere qualcosa con cui contribuire alla conversazione generale. Siamo tutti arrabbiati per qualcosa in questo momento e arrabbiati l'uno con l'altro. Per noi mandare in onda questi grandi problemi e avere non una conclusione ma una soluzione di qualche tipo su cui riflettere potrebbe essere un servizio utile".