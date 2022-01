Law & Order: Jack McCoy torna nel primo teaser trailer del revival

News Serie TV

I nuovi episodi del legal drama di culto in onda sull'americana NBC dal prossimo mese.

Il 24 febbraio si avvicina e per il revival di Law & Order, prima volta in tv con nuovi episodi per il legal drama di culto dodici anni dopo la cancellazione, è arrivato finalmente il momento di rivelarsi in qualche prima sequenza di girato. In attesa del debutto, NBC ha diffuso un brevissimo teaser trailer che, oltre a mostrarci i nuovi personaggi interpretati da Odelya Halevi, Jeffrey Donovan e Hugh Dancy, riporta il veterano Sam Waterston nei panni dell'iconico procuratore distrettuale Jack McCoy.

Law & Order: I dettagli del revival

"Va bene interpretare l'eroe, finché vinci" dice McCoy nella clip. La sua non è l'unica espressione contratta, mentre scorrono i volti dell'assistente del procuratore distrettuale Samantha Maroun (Halevi), del detective Frank Cosgrove (Donovan) e dell'assistente del procuratore distrettuale Nathan Price (Dancy). Non vediamo invece né Anthony Anderson, tornano per interpretare nuovamente il detective Kevin Bernard, né Camryn Manheim, tornata con un nuovo ruolo, il tenente Kate Dixon.

Quando lo scorso autunno NBC ha annunciato a sorpresa il ritorno in tv di Law & Order, l'ideatore Dick Wolf lo ha definito "un sogno divenuto realtà". La serie andrà in onda nell'importante serata del giovedì, insieme con le altre produzioni del franchise Law & Order: Unità Speciale e la nuova Law & Order: Organized Crime. In Italia, queste ultime sono attese rispettivamente su Sky Investigation dal 4 febbraio con i restanti episodi inediti della stagione 22 e su Top Crime da marzo.