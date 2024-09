Law & Order: Il trailer della stagione 24 mostra il nuovo personaggio di Maura Tierney

News Serie TV

La nuova stagione del legal drama andrà in onda sull'americana NBC dal 3 ottobre.

C'è un nuovo tenente in città! Il trailer della stagione 24 di Law & Order mostra per la prima volta la nuova aggiunta al cast Maura Tierney (E.R., The Affair) nei panni del suo personaggio, che solo ora si scopre essere Jessica Brady, il nuovo tenente che al Distretto 27 riempirà il vuoto lasciato dalla partenza di Kate Dixon, interpretata nelle ultime tre stagioni del legal drama da Camryn Manheim.

Law & Order 24: Conosciamo meglio Jessica Brady

Jessica Brady farà il suo debutto nel primo episodio della stagione 24, in onda negli Stati Uniti su NBC il 3 ottobre. Stando a questa breve anteprima, si tratta di una persona che non le manda a dire. "Non ho bisogno che mi apprezzi, ho bisogno che mi ascolti" la sentiamo dire, diretta apparentemente al detective Vincent Reilly (Reid Scott).

Recentemente è stato annunciato che quest'autunno Law & Order avrà un nuovo crossover con lo spin-off Law & Order: Unità Speciale, evento che vedrà coinvolte la veterana di quest'ultima Mariska Hargitay e una vecchia conoscenza del franchise, Elizabeth Marvel, di ritorno nei panni dell'avvocato difensore Rita Calhoun. Il trailer mostra in anteprima anche alcuni frangenti tratti dai primi episodi della stagione 26 di SVU, mentre non c'è traccia dei personaggi di Law & Order: Organized Crime, come saprete trasferitasi al servizio streaming Peacock e attesa in tv con la stagione 5 prossimamente.