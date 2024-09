Lanterns: Aaron Pierre e Stephan James in lizza per il ruolo di John Stewart

News Serie TV

La nuova serie tv di HBO si basa sul fumetto della DC Comics Lanterna Verde.

Dopo giorni di speculazioni su chi potrebbe interpretare Hal Jordan, e la più attendibile delle ultime parla del vincitore dell'Emmy Kyle Chandler (Friday Night Lights, Bloodline), dai casting di Lanterns, prossima serie di HBO basata sul celebre fumetto della DC Comics Lanterna Verde, arrivano nuove indiscrezioni sugli attori che sarebbero in lizza per il ruolo di John Stewart. Si tratta di Aaron Pierre, un tempo un abitante di Krypton nell'omonima serie tratta dal mondo di Superman, e di Stephan James, reduce da Beacon 23.

Lanterns: La trama della nuova serie tv

Scritta dall'ideatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof con la leggenda dei fumetti Tom King e Chris Mundy (True Detective: Night Country, Ozark), Lanterns segue la nuova recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti d'America. In una precedente occasione, il co-presidente dei DC Studios Peter Safran aveva descritto la serie come "un enorme evento", "molto sulla scia di True Detective", aggiungendo che giocherà "un ruolo davvero importante" nella grande storia al centro del DC Universe. HBO ha ordinato 8 episodi, in onda prossimamente.

Pierre (nella foto, a sinistra) è anche conosciuto per i suoi trascorsi in Genius: MLK/X e La ferrovia sotterranea. James (a destra), invece, ha recitato anche in Homecoming, per la quale ha ricevuto una nomination al Golden Globe, e in Degrassi: The Next Generation. Nelle scorse settimane si era vociferato che per il ruolo di John Stewart la produzione stesse corteggiando la star di Snowfall Damson Idris, ma sembra che l'attore sia oramai fuori dai giochi.