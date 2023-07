Lando, che fine ha fatto la serie di Star Wars? Lo sceneggiatore Justin Simien: "Non ne ho idea"

News Serie TV

Annunciata nel lontano dicembre 2020, la serie dedicata al celebre contrabbandiere Lando Calrissian sembra essersi arenata: ecco gli ultimi (poco incoraggianti) aggiornamenti.

Durante il Disney Investor Day, a dicembre 2020, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy aveva annunciato che era ufficialmente in sviluppo una serie incentrata sul contrabbandiere Lando Calrissian, uno dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars. Tuttavia, da allora, sono stati fatti pochissimi passi avanti e non è ancora chiaro se Donald Glover, che ha interpretato una versione giovane del contrabbandiere nel film Solo: A Star Wars Story, sia disposto a riprendere il ruolo. Oggi a rompere il silenzio ci ha pensato il capo sceneggiatore della serie Justin Simien (anche regista del nuovo film La casa dei fantasmi, in uscita il prossimo 23 agosto).

Lando: La serie si farà?

Qualche mese fa Kathleen Kennedy aveva detto chiaramente che la serie era ancora in sviluppo e aveva fatto intendere che i lavori erano stati rallentati soprattutto dai molto impegni di Donald Glover. "Lo stiamo aspettando impazientemente", aveva detto la presidente di Lucasfilm. Oggi l'idatore Justin Simien ha precisato a The Direct di "non aver ricevuto alcun aggiornamento da allora". A proposito dell'impegno che ha dedicato al progetto, lo sceneggiatore ha detto:

"Sicuramente ho riversato il mio cuore e ho passato molto tempo a lavorare con loro per mettere insieme una serie davvero eccezionale. Sembra che tutti lo adorino. E, sapete, mi è stato detto che dovevamo metterlo in pausa a causa della programmazione, e l'ultimo aggiornamento che ho ricevuto è stato nel 2020, alcuni anni fa. Quindi non lo so, non ho idea di cosa stia succedendo"

La posizione di Donald Glover

In un'intervista con GQ all'inizio di quest'anno, Glover aveva detto che gli piacerebbe interpretare di nuovo Lando aggiungendo: "Ne stiamo parlando. Questo è tutto quello che posso dire senza che [la presidente della Lucasfilm] Kathleen Kennedy mi dia la caccia. Lando è il fascino fatto persona. È un momento divertente per interpretarlo. Devo solo trovare il modo giusto per farlo".

Di certo gli attuali scioperi che stanno paralizzando Hollywood non aiuteranno gli sviluppi. Ma continuate a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti.