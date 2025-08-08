Lady Gaga in Mercoledì 2: chi è Rosaline Rotwood? Tutti gli indizi sul suo misterioso debutto

News Serie TV

Nella prima parte della seconda stagione di Mercoledì su Netflix sono stati disseminati alcuni nuovi indizi sul ruolo affidato a Lady Gaga, Rosaline Rotwood, che vedremo nella seconda parte: scopriamoli tutti.

Lady Gaga non compare nei primi episodi della seconda stagione di Mercoledì, arrivata su Netflix lo scorso 6 agosto. Ma è sicuramente una delle guest star più attese e sappiamo che la vedremo nella seconda parte di stagione, disponibile dal prossimo 3 settembre. Netflix ha rivelato ben poco sul suo personaggio ma alcuni dettagli nascosti nella prima parte della stagione suggeriscono diverse anticipazioni.

Mercoledì 2: Chi è Rosaline Rotwood? Il personaggio misterioso di Lady Gaga

In occasione dell'evento Tudum, Netflix aveva rivelato che Lady Gaga interpreterà Rosaline Rotwood, descritta come "una leggendaria insegnante di Nevermore che incrocia il cammino di Mercoledì". Sebbene non sia ancora chiaro quale materia insegnasse o perché abbia lasciato l'Accademia, un dettaglio interessante viene introdotto nei primi episodi: Morticia Addams viene incaricata di presiedere il Comitato di raccolta fondi e si trasferisce nel Rotwood Cottage, la stessa casa che apparteneva in passato a Marilyn Thornhill (Christina Ricci).

Il nome dell'abitazione (Rotwood) non è una semplice coincidenza: collega direttamente la casa al personaggio di Lady Gaga. È molto probabile che Rosaline vivesse lì quando lavorava alla Nevermore, ma il fatto che la casa ora sia vuota e disponibile per Morticia fa sorgere una domanda: Rosaline Rotwood è viva o morta?

Il personaggio di Lady Gaga sarà un fantasma? La teoria

Un indizio molto rilevante arriva da una foto trapelata dal set che mostra una lapide con il nome "Rosaline Rotwood" e una statua di un corvo che la sovrasta. È un dettaglio che si carica di significato soprattutto se collegato ad una visione di Mercoledì: nella sequenza in cui la protagonista immagina la morte di Enid, si vede una lapide con sopra un corvo vero, che tiene una rosa nel becco.

La combinazione di questi elementi (il corvo, la rosa, la lapide) potrebbe indicare che Rosaline è morta, ma continua a esistere sotto forma di spirito guida o fantasma, forse legato ai poteri soprannaturali di Mercoledì che quest'ultima ha perso nei primi episodi e che potrebbe riacquisire. Infine, nel teaser trailer della parte 2 (al momento disponibile solo su Netflix) si intravede un personaggio misterioso che tiene in mano una rosa. Anche se il volto non è ben visibile, l'assonanza tra rosa e Rosaline sembra un ulteriore indizio sulla sua identità. Che sia proprio Lady Gaga in quella scena?

Quando vedremo Lady Gaga in scena? Il gala come possibile debutto

Il gala della Nevermore, organizzato proprio da Morticia, potrebbe essere il momento ideale per il debutto del personaggio di Gaga. La scuola infatti invita numerosi ex alunni all’evento e, vista la sua importanza nella storia dell'Accademia, Rosaline potrebbe riapparire proprio in questa occasione, sia come ospite d'onore, sia come presenza più mistica. A sostegno di questa ipotesi c'è un altro dettaglio interessante: Lady Gaga farà uscire un nuovo brano, intitolato Dead Dance, in concomitanza con l'uscita della parte 2. Il pezzo farà parte della colonna sonora ufficiale della stagione e potrebbe essere utilizzato proprio durante la sequenza del gala, forse legata a un nuovo ballo cult in stile Goo Goo Muck/Bloody Mary diventato virale nella prima stagione.