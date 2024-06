La vita che volevi: Video intervista ad Alessio Lapice, Pina Turco e Giuseppe Zeno

News Serie TV

L'amore "con la A maiuscola", le forme inaspettate delle relazioni e la capacità di empatizzare con personaggi complicati: abbiamo parlato di questo e altro con i protagonisti della miniserie Netflix La vita che volevi. La nostra video intervista.

La vita che volevi, nuova miniserie originale italiana di Netflix, è disponibile da qualche giorno in streaming. Si tratta di una storia ricca di sentimenti, flashback e colpi di scena, ambientata tra le bellezze barocche del Salento e Napoli. E, cosa non meno importante, è la prima serie italiana con una protagonista transgender, Vittoria Schisano che interpreta Gloria. Oltre ad aver incontrato proprio Schisano e il creatore e regista Ivan Cotroneo durante l'intervista che potete vedere qui, abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere anche con gli altri protagonisti della serie cioè Alessio Lapice, Pina Turco e Giuseppe Zeno. Le vite dei loro personaggi - Pietro, Marina e Sergio - gravitano attorno a quella di Gloria, sebbene per certi aspetti sia proprio Marina il motore dell'intera storia. Tutto inizia, infatti, quando dopo quindici anni di lontananza torna nella vita della sua vecchia amica e la sconvolge totalmente. Alessio Lapice e Giuseppe Zeno interpretano due degli uomini della sua vita, il primo irruento e pericoloso, il secondo più posato e tutto d'un pezzo. Ne abbiamo parlato con loro. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





La vita che volevi, lunga 6 episodi già tutti disponibili su Netflix, è creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta e diretta dallo stesso Cotroneo. La produzione è a cura di Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy. Nel cast ci sono anche Nicola Bello (Andrea), Bianca Nappi, Francesco Pellegrino e Bellarch.