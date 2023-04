La star di Sex/Life Sarah Shahi delusa dalla stagione 2: È "piena di furberie"

News Serie TV

L'attrice al podcast Not Skinny But Not Fat: "Non lavorerò mai più con Netflix dopo aver detto queste cose".

Sarah Shahi non ha apprezzato il modo in cui Sex/Life si è evoluta nella sua recente seconda stagione. La protagonista del drama erotico di Netflix, intervistata da Amanda Hirsch durante il suo podcast Not Skinny But Not Fat, ha detto diverse cose di cui i suoi capi difficilmente saranno contenti, incluso il fatto di non essersi sentita supportata come era avvenuto in passato.

Sex/Life 2: Le dure affermazioni di Sarah Shahi

Interprete in Sex/Life di Billie, una donna che non ha timore di vivere appieno la propria sessualità e che arriva a minacciare il proprio matrimonio per riavvicinarsi a un'ex fiamma del passato, Shahi ha detto che il processo di ripresa della seconda stagione è stato "sicuramente una sfida. Non ho avuto dalle persone coinvolte nella serie il supporto che ho ricevuto nella prima stagione. È diventata una cosa molto diversa per me e non ho paura di dirlo". L'attrice ha rivelato di aver "lottato con le sceneggiature", sentendosi "affranta" per il poco tempo trascorso sullo schermo con il collega e fidanzato nella vita reale Adam Demos, interprete nella serie del ribelle Brad, l'uomo del suo passato dal quale Billie è ancora fortemente attratta.

"Mi sono piaciute molto le nostre storie e mi piace lavorare con lui", ha continuato Shahi. "Era un brillante compagno di scena. [Nella seconda stagione] io lavoravo così tanto e lui così poco. Tutto si riduceva a, tipo, 60 secondi. Non lo vedevo mai". L'attrice sostiene che la seconda stagione sia "piena di furberie", trovate pensate più per colpire e far parlare che per altro, ma è grata di non esserne stata coinvolta nella misura in cui è avvenuto con i colleghi maschi. Nonostante si sentisse come se "non potesse restare indietro" rispetto a molto di quello che stava accadendo nella serie, ha riconosciuto che "Fa parte di quello che faccio. Non sarò sempre d'accordo con un regista. Non sempre mi piacerà quello che devo fare o dire. Ma questo è il mio lavoro, renderlo credibile".

Shahi ha concluso il suo discorso dicendo che "Non lavorerò mai più con Netflix dopo aver detto queste cose. Ma non posso mentire". Il servizio streaming non ha preso ancora una decisione sul futuro di Sex/Life, la cui seconda stagione tuttavia è abbastanza risolutiva (il matrimonio tra Billie e Adam) nonostante il colpo di scena finale (Billie rivela ad Adam di aspettare un bambino). Nel frattempo, Shahi ha firmato con ABC per il ruolo di protagonista in Judgment, serie della quale è stato ordinato l'episodio pilota.