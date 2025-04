La serie tv di Harry Potter: Perché Paapa Essiedu come Piton non convince i fan dei libri?

News Serie TV

Dopo l'annuncio ufficiale da parte di HBO, i fan di Harry Potter sono tornati a discutere sulla scelta dell'attore Paapa Essiedu per il ruolo del professor Severus Piton. Per ora c'è molto scetticismo, e non c'entra (solo) il colore della pelle.

HBO ha confermato recentemente i primi nomi del cast della serie tv che porterà sul piccolo schermo l'intera saga dei libri di Harry Potter. Tra questi c'è anche Paapa Essiedu, attore britannico noto per Gangs of London e I May Destroy You, che è stato scelto per interpretare l'importante personaggio di Severus Piton. Si tratta di una scelta che era stata già criticata, da buona parte del fandom dei libri di J.K Rowling, quando era ancora solo un'indiscrezione. Ora che si è trasformata in certezza, la reazione dei fan non è stata delle più entusiaste. Ma perché gli appassionati non vedono di buon occhio Essiedu nel ruolo che fu di Alan Rickman nei film? Il dibattito è esploso immediatamente (portando HBO e Max a disattivare addirittura i commenti sotto il post ufficiale con l'annuncio) e i motivi sono diversi. Chiariamolo subito: non è solo una questione di colore della pelle. Cerchiamo di capire, senza polemiche, le ragioni di chi non ritiene l'attore di Progetto Lazarus una scelta azzeeccata.

Paapa Essiedu è "troppo bello" per interpretare Piton?

È innegabile: uno dei punti critici riguarda l'aspetto fisico. Nei romanzi di J.K. Rowling, Severus Piton è descritto come un uomo piuttosto sgradevole: pelle giallastra, capelli lunghi e unti, denti storti, naso adunco e occhi freddi. Paapa Essiedu, invece, è considerato un attore attraente, curato e sicuramente molto affascinante. Questo ha portato molti fan a chiedersi se HBO ricorrerà a trucco pesante o addirittura a protesi per "imbruttire" il personaggio e renderlo più vicino alla descrizione fatta nei libri. Ma questa sembra un'ipotesi poco probabile.

Il rischio di un cambio radicale nella storia del personaggio

Sebbene Essiedu sia indubbiamente talentuoso, parte del fandom teme che il cambio di etnia possa influenzare involontariamente il modo in cui viene percepita la storia di Piton. In particolare, le scene che mostrano il giovane Severus bullizzato da James Potter e dai suoi amici - personaggi presumibilmente bianchi - rischiano di assumere una connotazione inevitabilmente (e inutilmente) razzista. Inoltre, alcuni spettatori sottolineano che un Piton nero potrebbe cambiare anche il modo in cui il personaggio viene visto nel presente: la sua durezza, il suo sarcasmo, il suo ruolo di autorità a Hogwarts potrebbero ora essere letti con una lente diversa.

Un'altra preoccupazione diffusa è che, con Essiedu, il personaggio venga in qualche modo "addolcito". Alan Rickman, nei film, aveva già reso Piton un eroe tragico e più carismatico rispetto ai libri, dove è spesso presentato come rancoroso, infantile e moralmente ambiguo. Ora si teme che la nuova versione possa enfatizzare ulteriormente il lato empatico e vittimistico del personaggio, a scapito della sua ambiguità etica. In fondo Piton è amato anche (e forse soprattutto) per la sua complessità: è un uomo capace di sacrificio estremo, ma anche un insegnante crudele, sarcastico e spesso ingiusto. Se la nuova serie cercasse di "ripulirlo" troppo, si perderebbe una parte fondamentale del suo fascino.

Harry Potter: L'importanza della diversità nei casting della serie

Certo, fin dall'inizio HBO ha messo in chiaro che questo nuovo adattamento di Harry Potter avrebbe dovuto riparare alla mancanza di diversità nel cast del film. Così vuole presentare il maghetto, i suoi amici e tutti i personaggi che gravitano attorno a Hogwarts a una nuova generazione con una maggiore attenzione all'inclusività. Ma molti si sono chiesti perché, se un'operazione di race-swapping andava fatta, allora perché non abbia coinvolto altri personaggi invece di una figura così centrale e simbolica come Piton. Va detto che la critica alla scelta di Paapa Essiedu non nasce da un pregiudizio nei suoi confronti: molti riconoscono il suo talento e la sua presenza scenica. Il punto è che Piton, così come lo conosciamo dai libri, è un personaggio molto preciso, che vive in equilibrio tra repulsione e rispetto, e cambiarne l'aspetto e il contesto rischia di modificarne profondamente la percezione.

Come sempre, il giudizio definitivo arriverà solo una volta che vedremo in azione Paapa Essiedu (la serie dovrebbe uscire anche in Italia sul servizio di prossimo arrivo Max nel 2026 o, più probabilmente, nei primi mesi del 2027). Ma, per ora, la sensazione diffusa tra i fan è che Warner Bros. stia camminando su un terreno molto scivoloso. Siamo fiduciosi, in ogni caso, che una rete come HBO sappia stupirci, come ha fatto in passato.