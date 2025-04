Harry Potter: Annunciato ufficialmente il cast della serie tv targata HBO

News Serie TV

HBO ha reso ufficiali i nomi degli attori che interpreteranno Silente, McGranitt, Piton, Hagrid, Raptor e Gazza nella serie tv di Harry Potter: l'annuncio dei produttori.

Il cast della serie tv basata sui libri di Harry Potter prende ufficialmente forma. HBO e Warner Bros. hanno ufficializzato i nomi di sei attori, quattro dei quali nel cast regolare, i restanti due nel cast ricorrente. Si tratta di John Lithgow (Dexter) nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer (Kaos) nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu (Progetto Lazarus) nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost (Hot Fuzz) nel ruolo di Rubeus Hagrid (nomi già trapelati) e di Luke Thallon (La Favorita) nel ruolo del professore Quirinius Raptor e Paul Whitehouse (Alice in Wonderland) in quello di Argus Gazza, il custode di Hogwarts (quest'ultimo è l'unico attore della lista che ha già recitato in passato in uno dei film di Harry Potter, interpretando il ruolo minore di Sir Cadogan in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban).

Il cast della serie tv di Harry Potter: L'annuncio ufficiale

"Siamo felici di annunciare la presenza nel cast di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse nel ruolo di Silente, McGranitt, Piton, Hagrid, Raptor e Gazza", hanno dichiarato tramite un comunicato Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva, e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo. "Siamo entusiasti di poter contare su talenti così straordinari e non vediamo l’ora di vederli dare nuova vita a questi personaggi", hanno aggiunto.

I nomi di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost erano già trapelati nelle scorse settimane, ma HBO prima di oggi si era limitata a rilasciare questa dichiarazione: "Apprezziamo che una serie di così alto profilo attiri un sacco di voci e speculazioni. A mano a mano che procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi". Oggi la rete ha confermato le indiscrezioni spianando la strada a nuove aggiunte che, si spera, arriveranno nelle prossime settimane in vista dell'inizio delle riprese, a partire dalla prossima estate, presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito (gli stessi studi utilizzati per i film originali della saga). Sono ancora in corso, pare, i casting per altri importanti ruoli, tra cui quello del mago protagonista e dei suoi migliori amici Ron ed Hermione (sappiamo che ben 32.000 giovani talenti hanno inviato il proprio provino).

I dettagli della serie e dove uscirà in Italia

La serie sarà un adattamento fedele dell'amata saga di libri di Harry Potter dall’autrice J.K. Rowling, che sarà anche produttrice esecutiva, e avrà come obiettivo far conoscere le avventure del maghetto a una nuova generazione di appassionati che potrà così scoprire il mondo fantastico e gli inconici personaggi di Harry Potter che i fan affezionati adorano da oltre 25 anni. "Esplorando tutti gli angoli del mondo magico, ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico, oltre a quello già esistente", fa sapere Max. La serie sarà disponibile nel 2026 o agli inizi del 2027 in esclusiva sulla piattaforma di video in streaming Max già presente in diversi territori del mondo e prossimamente in arrivo in altri Paesi come come Turchia, Regno Unito, Germania e Italia, tra gli altri. Sappiamo, inoltre, che è coinvolto anche il produttore dei film David Heyman.