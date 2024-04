La serie più bella che possiate vedere in questo momento è su Netflix e si intitola Ripley: Ecco perché vale il vostro tempo

News Serie TV

La miniserie del premio Oscar Steven Zaillian segue Andrew Scott nei panni del truffatore Tom Ripley.

Ci sentiamo in dovere di spezzare una lancia in favore di Ripley perché temiamo che se ne stia parlando troppo poco. Il che è assurdo per un sacco di ragioni. La nuova miniserie di Netflix, che qui da noi ha pagato probabilmente l'uscita in contemporaneità con il film italiano Fabbricante di lacrime, al quale il servizio streaming ha dato invece enorme risalto, è un viaggio meraviglioso attraverso una storia intrigante che già da decenni affascina il mondo e attraverso un Paese, proprio la nostra Italia, che incanta con la sua disarmante bellezza di paesaggi e culture, ancora di più quando a vederne la meraviglia sono gli occhi di un forestiero. Il neo-noir, adattamento del romanzo del 1955 di Patricia Highsmith Il talento di Mr. Ripley, è scritto e diretto interamente da Steven Zaillian, premio Oscar per Schindler's List, candidato anche per Gangs of New York, L'arte di vincere e The Irishman. Ecco perché merita di essere visto.

Ripley: La miniserie da vedere su Netflix

Iniziamo subito col dire che, dopo le grandi prove di Sherlock e Fleabag, per il primo dei quali è stato premiato con il BAFTA, e dopo la recentissima esperienza dell'altrettanto acclamato Estranei, Ripley porta più in là la parabola ascendente di Andrew Scott in quello che quasi sicuramente gli sarà riconosciuto come uno dei migliori lavori della sua carriera. L'attore britannico interpreta Tom Ripley, un truffatore scalcagnato che nella New York City degli anni '60 vede un'opportunità per dare una svolta alla sua misera esistenza quando un uomo piuttosto ricco gli fa una proposta: andare in Italia per convincere il figliol prodigo, che lui conosce, a tornare a casa. Ma l'introduzione di Tom alla vita comoda e piacevole di Dickie Greenleaf nella soleggiata e struggente Italia meridionale è per lui il primo passo in un mondo intricato pieno di inganni, frodi e omicidi.

Tom Ripley è un uomo fuori dal comune, difficile da decifrare e impossibile da trovare. Eppure, vive un tormento interiore: lotta per essere qualcos'altro, qualcun altro, rivelando inizialmente una profonda inettitudine. Sullo sfondo di un'Italia a tratti bucolica e spesso spettacolare, lo seguiamo lasciarsi affascinare dallo stile di vita di Dickie (Johnny Flynn, Genius) e della donna con cui si frequenta, Marge (Dakota Fanning, L'alienista), chiedendoci costantemente chi sia davvero quest'uomo e cosa c'entri con il misterioso omicidio che a Roma apre gli 8 episodi della miniserie. Nel cast anche alcuni attori italiani di comprovato talento, come Vittorio Viviani, Maurizio Lombardi e Margherita Buy, così come star internazionali del calibro di John Malkovich.

Ripley: Trailer ITA: Ripley: Il trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix con Andrew Scott - HD

Ripley viene proposta in bianco e nero, e questo potrebbe far storcere il naso a qualcuno di voi. In realtà, dopo averne visto poche scene, capirete quanto quella di Zaillan sia stata una scelta azzeccata, quanto il bianco e nero si adatti a questo racconto al punto da non riuscire a immaginarlo in altro modo. Zaillan, che è stato applaudito e premiato soprattutto come sceneggiatore, in Ripley fa un lavoro affascinante anche come regista. Come un attento osservatore delle realtà che circondano Tom Ripley, si sofferma ossessivamente su qualsiasi dettaglio, rende il contesto esso stesso protagonista, regala allo spettatore prospettive suggestive, quasi toccanti. Qualcuno forse ci vedrà della pretenziosità. Ci spiace per loro. La bellezza e la magia di Ripley, che passa attraverso le complessità o la spietata autenticità dei personaggi, la storia e il modo di raccontarla, le ambientazioni (la miniserie attraversa l'Italia da Nord a Sud e viceversa, da Cortina d'Ampezzo a Palermo, da Atrani a Venezia), la colonna sonora e tutto il resto, fanno di questa una delle serie più emozionanti dell'anno viste finora. Non ci sorprenderemo se i premi più importanti finiranno col riconoscere a Ripley più di un merito, o se tra qualche tempo (se non nel giro di qualche settimana) se ne parlerà come di un classico senza tempo.