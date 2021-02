La serie evento Leonardo su Rai 1 dal 23 marzo: Il poster e un nuovo trailer

News Serie TV

Nel cast dell'atteso drama biografico Aidan Turner, Giancarlo Giannini, Matilda De Angelis e Freddie Highmore.

La notizia era molto attesa: Leonardo, la nuova serie evento che celebra il genio del noto ingegnere, pittore e scienziato italiano Leonardo da Vinci, andrà in onda su Rai 1 dal 23 marzo. L'annuncio è arrivato in occasione della diffusione del poster ufficiale e di un nuovo teaser trailer del drama biografico, creato ricordiamo dal co-ideatore de I Medici Frank Spotnitz con Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who).





La trama e il cast di Leonardo, la nuova serie di Rai 1

Gli otto episodi di Leonardo, che Rai 1 proporrà nell'arco di quattro settimane, sveleranno gli aspetti più nascosti della vita dell'uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento e il mistero oltre il suo genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità. Il protagonista ha il volto dell'affermato attore irlandese Aidan Turner, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie in costume Poldark. Lo affiancano Giancarlo Giannini (Catch-22) nel ruolo di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo; Matilda De Angelis (The Undoing) di Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara del protagonista; Freddie Highmore (The Good Doctor) di Stefano Giraldi, un giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia; James D'Arcy (Homeland) di Ludovico Sforza detto il Moro; e Carlos Cuevas di Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo.

Dopo il successo de I Medici, ma anche de L'amica geniale, per Rai 1 mette a segno una nuova, colossale produzione internazionale, girata in oltre 50 location coinvolgendo circa 500 addetti ai lavori. Oltre 1,900 le ore di lavorazione, 3,000 le comparse e 2,500 i costumi impiegati.