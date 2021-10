La Ruota del Tempo: Una clip in anteprima e nuove aggiunte al cast della stagione 2

News Serie TV

La serie fantasy basata sulla saga letteraria di Robert Jordan debutterà in streaming su Amazon Prime Video il 19 novembre.

Durante il New York Comic Con Amazon Prime Video ha dedicato un panel speciale a La Ruota del Tempo, l'attesa serie fantasy basata sulla saga letteraria di Robert Jordan (in originale The Wheel of Time). Per l'occasione è stata diffusa una clip in anteprima della serie che sarà disponibile con i primi tre episodi il 19 novembre per poi proseguire ogni venerdì con un nuovo episodio, fino al 24 dicembre. Ma non solo: dato che La Ruota del Tempo è stata già rinnovata per una seconda stagione, sono stati resi noti anche i nomi di alcune importanti aggiunte al cast del prossimo capitolo.

La Ruota del Tempo: Una clip in anteprima ci presenta Moiraine

Nel breve video diffuso vediamo l'entrata in scena di Moiraine Damodred, la potente e magica esponente dell'organizzazione di Aes Sedai interpretata da Rosamund Pike. Moiraine arriva a Two Rivers introdotta da al'Lan Mandragoran (Daniel Henney) e subito lascia di stucco i presenti, compresi i giovani Egwene al'Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al'Thor (Josha Stradowski). La serie, basata su una delle saghe fantasy di maggior successo degli ultimi anni, è ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. Moiraine arriva a Two Rivers per iniziare un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

La Ruota del Tempo: Il primo trailer della nuova serie fantasy di Amazon Prime Video Leggi anche

Le nuove aggiunte al cast della stagione 2

Sempre al NYCC, lo showrunner Rafe Judkins ha annunciato tre nuovi membri del cast che vedremo a partire dalla seconda stagione. Ceara Coveney interpreterà Elayne Trakand, uno dei personaggi preferiti dai fan dei libri, mentre Natasha O'Keeffe (Peaky Blinders) e Meera Syal (Broadchurch) ricopriranno ruoli ancora misteriosi ma che saranno, a quanto pare, "due dei personaggi più importanti della serie".