La Ruota del Tempo: Il primo trailer svela la data di uscita della serie fantasy di Prime Video

News Serie TV

Il drama, con Rosamund Pike protagonista, è l'adattamento tv della già famosa saga letteraria di Robert Jordan.

La ruota gira e le epoche si susseguono. Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer italiano e svelato la data di uscita de La Ruota del Tempo, l'attesa serie fantasy basata sulla saga letteraria di Robert Jordan (in originale The Wheel of Time). I primi 3 episodi della serie, una delle novità più attese della stagione, saranno disponibili venerdì 19 novembre, mentre un nuovo episodio sarà disponibile ogni venerdì, fino ad arrivare al finale di stagione il 24 dicembre.

La trama de La Ruota del Tempo

La Ruota del Tempo, adattata per la tv dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins, è una delle saghe fantasy di maggior successo, con oltre 90 milioni di libri venduti. La serie è ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. La storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità. Oltre a Rosamund Pike - che è anche produttrice - il corposo cast include anche Daniel Henney (Criminal Minds), Sophie Okonedo (Ratched), Kae Alexander (Il Trono di Spade), Kate Fleetwood, Zoë Robins (Shannara), e molti altri.

L'Unico Potere al centro de La Ruota del Tempo

Il primo trailer ci porta porto nel villaggio di Two Rivers dove vediamo i tre giovani amici Rand (Josha Stradowski), Mat (Barney Harris) e Perrin (Marcus Rutherford) uscire dalla taverna del villaggio mentre Rand fa gli occhi dolci alla figlia del proprietario, Egwene (Madeleine Madden). Poi, un giorno, arriva in città una sconosciuta: Moiraine (Pike). La voce fuori campo di Moiraine spiega la natura dell'Unico Potere, il sistema di magia della Ruota del Tempo: è un potere che una volta veniva esercitato da entrambi i sessi, ma gli uomini sono stati corrotti secoli prima e solo pochi possono ancora praticarlo. Le Aes Sedai sono ora le custodi della pace e della magia in tutto il continente. Ma non tutte agiscono per il bene: nella clip intravediamo l'Ajah Rossa, la fazione estremista che cerca insistemente e con violenza i pochi uomini che possono accedere all'Unico Potere. Moraine, invece, appartiene all'Ajah blu, giusti benefattori che vogliono salvare il mondo. Ma questo è solo un assaggio di una storia molto più ampia (Rafe Judkins ha accolto di buon grado la sfida di trasportare sul piccolo schermo ben 15 romanzi) e, come dice Moraine, una volta che la ruota ha iniziato a girare, non si torna indietro. Non a caso la serie ha ricevuto con largo anticipo già l'ordine di una seconda stagione.