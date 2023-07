La regina Carlotta tra le 10 Serie TV più viste di sempre su Netflix

News Serie TV

Lo spin-off prequel entra nella Top 10 del servizio streaming, raggiungendo le due stagioni di Bridgerton.

Bridgerton si conferma un titolo fortissimo per Netflix. Mentre i fan attendono la terza stagione, l'iniziativa di uno spin-off prequel, addirittura estraneo all'universo creato inizialmente dalla scrittrice Julia Quinn, si è rivelata anch'essa un enorme successo. Stiamo parlando de La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, che con 80,3 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni di disponibilità (il servizio streaming ha recentemente esteso il periodo di misurazione da 4 a 13 settimane), entra nella Top 10 delle serie tv in lingua inglese più viste di sempre sulla piattaforma, al decimo posto.

Il sucesso di Bridgerton continua

Il risultato è ancora più incredibile se consideriamo che tre delle prime dieci posizioni sono occupate dalle serie scritte e prodotte da Shonda Rhimes. Non solo La regina Carlotta alla posizione 10, anche la prima e la seconda stagione di Bridgerton rispettivamente alle posizioni 4 e 8. Questo, evidentemente, la dice lunga sulla possibilità di ulteriori "storie di Bridgerton" come si ipotizza da tempo, incentrate su altri personaggi del franchise o sugli stessi dello spin-off prequel.

Infatti, alla domanda se potrebbe esserci una seconda stagione de La regina Carlotta, Rhimes ha risposto in una recente occasione: "Ci sono state domande, ma non ne ho ancora parlato. Potrei vivere con Carlotta e Giorgio per sempre, ma abbiamo raccontato una storia molto specifica e delimitata che penso sia una storia completa di questo amore complicato e imperfetto. Ma non escludo nulla perché non si sa mai".

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton si concentra sull'abbagliante figura di Carlotta (interpretata in questa versione più giovane da India Amarteifio), Regina del Regno Unito, raccontando la storia della sua non facile ascesa al potere e alla fama. Costretta a lasciare la Germania e raggiungere la corte inglese per unirsi in matrimonio con Re Giorgio III (Corey Mylchreest), un giovane uomo schivo e affetto da una misteriosa condizione, Carlotta lotta per una storia d'amore destinata a generare un grande cambiamento sociale. Altro punto a suo favore, la serie non si limita a essere un prequel ma intreccia al passato vicende non di poco conto che accadono nel presente di Bridgerton e che vedono protagoniste la stessa Regina (Golda Rosheuvel), Lady Danbury (Adjoa Andoh) e la Viscontessa vedova Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

La Top 10 delle Serie TV in lingua inglese più viste di sempre su Netflix (aggiornata al 23 luglio)

1. Mercoledì, Stagione 1 (252,1 milioni)

2. Stranger Things, Stagione 4 (140,7 milioni)

3. Dahmer (115,6 milioni)

4. Bridgerton, Stagione 1 (113,3 milioni)

5. La regina degli scacchi (112,8 milioni)

6. The Night Agent, Stagione 1 (98,2 milioni)

7. Stranger Things, Stagione 3 (94,8 milioni)

8. Bridgerton, Stagione 2 (93,8 milioni)

9. The Witcher, Stagione 1 (83 milioni)

10. La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (80,3 milioni)