La ragazza di prima: Gugu Mbatha-Raw tormentata e confusa nel trailer della miniserie dal romanzo di J.P. Delaney

News Serie TV

The Girl Before debutterà negli Stati Uniti, su HBO Max, il 10 febbraio.

HBO Max ha diffuso il trailer ufficiale di The Girl Before, miniserie in quattro parti tratta dal romanzo besteller di J.P. Delaney edito anche in Italia da Mondadori con il titolo La ragazza di prima. Attesa in streaming negli Stati Uniti, su HBO Max, il prossimo 10 febbraio, la serie thriller segue Jane (interpretata dall'attrice di The Morning Show Gugu Mbatha-Raw), una donna ossessionata da una casa ultraminimalista e dall'architetto che l'ha progettata.





La trama di The Girl Before

The Girl Before ruota attorno a Jane, una donna traumatizzata e con un passato difficile che si innamora di una bellissima casa minimalista rimanendo affascinata dall'architetto che l'ha progettata (David Oyelowo). Ma c'è un problema: gli inquilini di quella casa devono rispettare un elenco di rigorose regole, dato che la casa raccoglie dati su tutti coloro che la occupano. Ma quando Jane scopre che Emma (Jessica Plummer), un'altra donna problematica, è morta in quella stessa casa tre anni prima, inizia a chiedersi se la sua storia non sia solo la replica di quella accaduta alla ragazza che l'ha preceduta. Inquietanti somiglianze, anche fisiche, con Emma portano Jane a scavare a fondo nel suo passato e in quello della ragazza fino a quando le linee temporali delle due donne si intrecciano in modi sempre più spaventosi. Completano il cast Ben Hardy, Rakhee Thakrar, Amanda Drew e Ian Conningham.

The Girl Before: La serie presentata da J.P. Delaney

La miniserie è scritta e prodotta dall'autore del libro, J.P. Delaney, con Marissa Lestrade (Deep State) ed è diretta dalla regista nominata all'Emmy per Killing Eve Lisa Brühlmann, anche produttrice esecutiva. Parlando di questo adattamento televisivo del suo romanzo, Delaney ha anticipato a Entertainment Weekly che sarà "un thriller abbastanza non convenzionale". "È molto cinematografica, e ci sono molti retroscena emotivi e dettagli abbastanza traumatici in gioco. È ricca di più elementi rispetto ad altri thriller: è un thriller psicologico che si muove in un territorio non si vede così spesso in tv", ha spiegato l'autore.

Qui sotto potete vedere anche il poster ufficiale di The Girl Before diffuso da HBO Max.