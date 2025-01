La provocazione di M - Il figlio del secolo: Un promo a reti e radio unificate per il lancio della nuova serie tv

News Serie TV

Con Luca Marinelli nel ruolo di Benito Mussolini, la serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW domani, venerdì 10 gennaio.

Mai nulla di simile era accaduto per il lancio di una serie tv. Probabilmente non solo in Italia. Se qualche minuto fa, intorno alle 20:45, eravate sintonizzati su una delle principali reti televisive o stazioni radiofoniche italiane, vi sarete imbattuti con un sussulto nel promo dell'attesissima nuova serie Sky Original M - Il figlio del secolo, che da domani venerdì 10 gennaio su Sky e in streaming su NOW racconterà la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Nello spot, una provocazione trasmessa a reti e radio unificate, il Duce, interpretato dal protagonista Luca Marinelli, si è rivolto al pubblico affermando: "Il fascismo, una creatura bellissima, fatta di sogni, di ideali, di coraggio, di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori. Son sicuro anche i vostri. Seguitemi, anche voi mi amerete, anche voi diventerete fascisti".



Basata sull'omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, M - Il figlio del secolo ripercorre in otto episodi la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti (Gaetano Bruno, Doc - Nelle tue mani), la serie offre anche uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele (Benedetta Cimatti, L'ispettore Coliandro), con l'amante Margherita Sarfatti (Barbara Chichiarelli, Suburra: La serie) e con altre figure iconiche dell'epoca.

Scritta da Stefano Bises (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero) e Davide Serino (1992, Il Re) con il contributo dello stesso Scurati, co-autore con loro del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, e diretta dal vincitore di due BAFTA Joe Wright (Espiazione, Orgoglio e pregiudizio), M - Il figlio del secolo è stata presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, all'81esima edizione del Festival di Venezia, dove ha raccolto il plauso unanime della critica. In attesa del debutto della serie, vi rimandiamo ai nostri approfondimenti: la recensione, in cui il collega Mauro Donzelli la definisce "una straordinaria parabola fra l'ebrezza della violenza e i fantasmi del potere", i motivi per cui non bisogna perdersela, in cui la collega Daniela Catelli ne parla come "un'opera potentissima da cui si esce sconvolti e ammirati", e la video intervista al protagonista Luca Marinelli e al regista Joe Wright.