La prossima serie tv di Bob Odenkirk sarà Straight Man

Il dramedy si basa sul romanzo scritto da Richard Russo.

L'imminente conclusione di Better Call Saul non allontanerà Bob Odenkirk dal piccolo schermo, né da AMC. Il vincitore di due Emmy ha firmato di nuovo con la rete via cavo per il ruolo di protagonista in Straight Man, dramedy basato sull'omonimo romanzo di Richard Russo in Italia non ancora pubblicato.

Bob Odenkirk in Straight Man: La trama della serie tv

Scritta da Aaron Zelman (Damages) e Paul Lieberstein (The Office), Straight Man racconta una storia incentrata sulla crisi di mezz'età e ambientata in un campus universitario nella Pennsylvania, più precisamente nella Cintura della Ruggine. Odenkirk interpreta William Henry Devereaux Jr., l'improbabile direttore del dipartimento di inglese del college. Nel giro di poco tempo, Devereaux si fa rompere il naso da un collega arrabbiato, pensa che sua moglie lo stia tradendo con il rettore, si chiede se una procace collega stia cercando di sedurlo con noccioli di pesca e minaccia di giustiziare un'oca alla televisione locale. Tutto questo mentre fa i conti con un padre donnaiolo, la rinuncia a una promessa giovanile e il fallimento di alcune funzioni vitali del corpo.

"Adoro l'adattamento di Paul e Aaron dell'eccellente e divertente romanzo di Richard", ha dichiarato Odenkirk in un comunicato. "Un altro progetto con AMC incentrato sulla profondità e sulla sensibilità del protagonista. Questo ambiente (il college) sembra molto pertinente alle conversazioni che tutti stiamo avendo. Sono attratto dal tono dell'umanità e dell'umorismo del romanzo e non vedo l'ora di interpretare questo ruolo, qualcosa di più leggero rispetto ai miei progetti recenti, ma ugualmente centrato e brillante". La notizia precede di pochi giorni il debutto della sesta e ultima stagione di Better Call Saul il 18 aprile, in Italia dal giorno successivo in streaming su Netflix.